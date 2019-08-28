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Satterfield Resmen Türkiye'deki Görevine Başladı

28.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'in güven mektubunu kabul etti

Satterfield Resmen Türkiye'deki Görevine Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'in güven mektubunu kabul etti.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Satterfield'in güven mektubu sunumunu kabul etmesiyle büyükelçi resmen Türkiye'deki görevine başlamış oldu.

Satterfield, güven mektubu sonrasında Ankara'daki görevine ilişkin ilk mesajını da paylaştı.

Satterfield, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ait Twitter hesabı aracılığıyla “Amerika Birleşik Devletleri’ni Türkiye’de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır" mesajını verdi.

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