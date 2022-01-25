Satterfield’den Türkiye Dahil 5 Ülkeye Ziyaret

ABD’nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Büyükelçi David Satterfield; Kenya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve İsrail’i 24 Ocak ve 4 Şubat tarihleri arasında ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Satterfield’ın ziyareti sırasında Sudan’da sivil demokratik yönetimi teşvik etmek, Afrika Boynuzu’nda barış ve refahı desteklemek için hükümet yetkilileriyle ve diğer ilgili taraflarla biraraya geleceği belirtildi.

Satterfield’ın ziyareti Suudi Arabistan, Sudan ve Etiyopya’ya Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ile birlikte Afrika Boynuzu’nda demokrasi, barış ve refahı ilerletmek amacıyla yaptığı temasların ardından geliyor.

Sudan’da ordunun 25 Ekim’de yapılan askeri darbenin ardından düzenlenen protesto gösterilerini bastırmak için güç kullanması sonucu 70’ten fazla sivil hayatını kaybetti 2 binden fazla kişi de yaralandı.

Sudan’daki askeri darbe Batı’nın tepkisini çekmiş, Batılı ülkeler Sudan’ın büyük ihtiyaç duyduğu mali yardımları dondurduklarını açıklamıştı. Phee ve Satterfield, yardımların ancak sivillere karşı şiddetin son ermesi ve siviller liderliğinde bir hükümetin kurulması durumunda yeniden başlatılacağını belirtmişti.

Amerikalı temsilciler, Sudan’da siyasi geçiş sürecini ilerletmekte ve şiddeti sonlandırmakta başarısız olanları sorumlu tutmak için adımlar atılacağını kaydetmişti.

Sudan’da Ekim ayında yapılan askeri darbe 2019’da çıkan ayaklanmanın ardından eski lider Ömer El Beşir’in devrilmesiyle başlayan ve demokratik seçimlere gitmesi umulan siyasi geçiş sürecini baltalamış oldu.

Etiyopya’da ise federal hükümet güçleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 14 aydır süren çatışmalar milyonlarca kişinin yerlerinden olmasına ve kıtlığa neden olarak Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesini bölünmenin eşiğine getirmiş durumda.

