Sattığı aracın plakası yüzünden başına gelmeyen kalmadı

İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki Abdullah Memişoğlu, 2010 yılında plakasını değişmeye karar verdi. 34 olan plakasını 53 olarak değiştirdi ve aracını 6 yıl daha kullandıktan sonra sattı. Araç el değiştikten sonra ise bir daha görmedi. Bir daha görmediği aracının 2010 yılına kadar olan plakasına ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş’ ücreti geldi. 2018 yılında gelen geçiş ücretleri ise başına dert oldu. Sattığı arabasına kullanmadığı plaka nedeniyle kendisine gelen 700 liralık cezayı iptal ettirmek isteyen Abdullah Memişoğlu, bugüne kadar avukat masrafı haricinde 5 bin liraya yakın para harcadı.

'TÜM MAL VARLIĞIMA HACİZ KONULDU'

2010 yılında değiştiği plakasının başına dert olduğunu dile getiren Memişoğlu “2010 yılında plakamı değiştirmişim, 53 yapmışım, 2016’da 53 olarak sattım. 2016 yılının 11. ayından sonra köprüden ben o arabayla 3 yıl boyunca geçiş yaptığım şeklinde bir evrak geldi. ‘Öyle bir geçiş yok’ dedim. Mahkemeye verdim. Mahkeme kararı elimde olduğu halde arkadan tüm mal varlığıma haciz konuldu” dedi.

'MANEVİ OLARAK ÇÖKTÜM'

700 lira civarındaki bir borç için 5 bin lira kadar bir para harcadığını kaydeden Memişoğlu “Hacizleri kaldırmak için avukata vereceğim ücret hariç 5 bin liraya yakın para ödedim. Borcum 700 lira ile bin lira arası idi. Şuana kadar büyük çapta zararlarım var. İşimden oldum, İstanbul’a gidip geldim. Davalar açtım, burada manevi olarak çöktüm. 3 yıldır köprünün avukatlarıyla uğraşmaktan bıktım” diye konuştu.