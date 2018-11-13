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Sattıkları evin sahibinin eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, sattıkları evi alan Yusuf T.'nin, kapının kilidini değiştirmemesinden faydalanan emlakçı 2 kardeşin, içeri girip, eşyaları çaldıktan sonra ikinci el olarak sattığı öne sürüldü.

Sattıkları evin sahibinin eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, sattıkları evi alan Yusuf T.'nin, kapının kilidini değiştirmemesinden faydalanan emlakçı 2 kardeşin, içeri girip, eşyaları çaldıktan sonra ikinci el olarak sattığı öne sürüldü. Emlakçı kardeşler ile ev eşyalarını alan Irak uyruklu gözaltına alındı.
İlkadım ilçesinde yaşayan Yusuf T., iddiaya göre, emlakçılık yapan Gülşen A. ve Özgür A. kardeşler aracılığıyla Kışla Mahallesi'nden ev satın aldı. Emlakçı kardeşler, kapının kilidinin değiştirilmemesinden faydalanarak, eve girip, eşyaları çaldı. İkili, daha sonra ev eşyalarını ikinci el olarak Irak uyruklu Ayad Badr Ali Al- Mar'a We'ye sattı. İkinci el ürünler satın alan Iraklı; 2 çekyatı, 6 sandalyeyi, halıyı, yolluğu, çift kapılı buzdolabını, çamaşır makinesini ve masayı kamyona yükledi. Evine gelen Yusuf T. ise eşyalarının yerinde olmadığını fark edince polise başvurdu. Emlakçı kardeşler Gülşen A. ve Özgür A. ile Iraklı Ayad Badr Ali Al- Mar'a We gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sattıkları evin sahibinin eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındılarSattıkları evin sahibinin eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

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