Sattıkları takılarla sokak hayvanlarını besliyorlar

Karabük'te 4 arkadaş, yaptıkları takıların satışından elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarını besliyor.

Şirinevler Mahallesi'nde oturdukları apartmanın önünde tezgah açan ve yaşları 4 ila 12 arasında değişen Melis Öz, Mahinur Atalı, Binnur Atalı ve Sude Kahraman, sokak hayvanlarını beslemek için boncuk ve taşlardan yaptıkları takıları 50 kuruş ila 3,5 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

"Hobi Takı" adını verdikleri tezgahın önüne koydukları kartonun üzerine "Kazandığımız parayla sokak hayvanlarını besleyeceğiz" yazan 4 arkadaş, her gün 12.00-19.00 arasında yaptıkları satışlardan elde ettikleri gelirle süt, su ve mama alarak sokaktaki köpekleri ve kedileri besliyor.

Ortaokul öğrencisi Beliz Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahta yaptıkları bilezikleri sattıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarına daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini belirten Öz, "Biz de bu nedenle yaptıklarımızı satıyoruz. Günde 5 kişi falan alıyor. Her gün 12.00-19.00 saatlerinde satış yapıyoruz." dedi.

Hayvanları çok sevdiğini anlatan Mahi Nur Atalı da onları beslemek için bilezik sattıklarını ifade etti.

Binnur Atalay ise başta aileleri olmak üzere kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "İnsanların sıcak havalarda hayvanlar için daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kazandığımız parayla mama, süt ve su alıp hayvanlara veriyoruz." diye konuştu.

Sude Kahraman da yaptıkları çalışmayla insanların takdirini kazandıklarını belirterek, "Çok güzel bir projede bulunduğumuzu söylüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

