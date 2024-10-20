Satürasyon nedir? Satürasyon düşüklüğü ne anlama gelir? Satürasyon normal değerleri

İnsanların yaşamlarına sağlık bir şekilde devam edebilmeleri ve yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için çeşitli gereklilikler bulunur. Bunlardan biri de kandaki oksijen seviyelerinin belirlenen miktarlarda ve oranlarda olmasıdır.

Satürasyon nedir?

Oksijen satürasyonu SPO2 olarak da bilinir. SPO2 ise kanın taşıyabileceği en yüksek oksijen yüzdesi olarak ne kadar oksijen taşıdığının bir göstergesidir. Kandaki oksijen içeren hemoglobinin yüzdesini de SPO2 verir.

En basit ve anlaşılır tanımı ile satürasyon, kanın ne kadarlık bir oranının oksijene doymuş olduğunu göstermekle görevlidir. Belli bir değerde olması gerekir. Bu değerin altın düşerse ciddi bir sağlık tehlikesi söz konusudur.

Oksijen satürasyonu kaç olmalı?

SPO2 ya da diğer adı ile satürasyon normal değerleri %95 ile %100 oranları arasında seyretmelidir. Eğer bu oran değeri yüzde 90’ın altına düşerse ciddi bir problem olduğu anlamına gelir.

Kandaki oksijen seviyesinin yani SPO2’nin ölçülmesi gerekir. Bu ölçüm işlemi için de birden fazla yol bulunur. En sık uygulanan ölçüm yöntemi ise nabız oksimetresini kullanmaktadır. Nabız oksimetresi ile kandaki oksijen seviyesi tespit edilir ve büyük oranda doğru sonuç alınır.

Uykuda oksijen satürasyonu kaç olmalı?

Oksijen satürasyonu farklı bir kritere göre de ölçülür. Gece boyunca yapılan ölçümler ile kanın oksijen doygunluğu belirlenir. Eğer değer belirlenen oranın altında düşerse orta ya da ağır derecede uygu apnesi olabileceği anlamına gelir.

Kandaki oksijen satürasyonu eğer %85’lik oranın altına düşerse orta derecede uyku apnesi var demektir. Ölçüm sonucunda bu oran %60’ın da altına düşerse de ağır derecede bir uyku apnesi olduğu anlaşılır.

Satürasyon düşüklüğü ne anlama gelir?

Satürasyon düşüklüğü kandaki oksijen seviyesinin normalin altında olması demektir. Eğer kanda bulunan oksijen seviyesi yani oksijen satürasyonu %90’ın altında bir orandaysa bu dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Düşük satürasyon durum söz konusuysa çeşitli belirtiler görülür. Baş ağrısı, nefes alamama, nefes darlığı, aşırı yorgun hissetme gibi durumlar düşük satürasyonun belirtileri olarak tespit edilmiştir. Bu da müdahale edilmesi gereken bir durumdur.