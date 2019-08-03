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SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’ kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklama ile Anayasa Mahkemesinin ’Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler ile ilgili alınan karara tepki gösterilerek, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı yerinde ve doğru bulmak mümkün değildir” denildi.Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Anayasa Mahkemesinin ’Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler ile ilgili alınan karara tepki gösterilerek bir resmi internet sitesinden bir açıklaya yayımladı.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklama ile Anayasa Mahkemesinin ’Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler ile ilgili alınan karara tepki gösterilerek, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı yerinde ve doğru bulmak mümkün değildir” denildi.
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Anayasa Mahkemesinin ’Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler ile ilgili alınan karara tepki gösterilerek bir resmi internet sitesinden bir açıklaya yayımladı. Yapılan açıklamada, “Anayasa Mahkemesi’nin 26.07.2019 tarih ve 2018/17635 Sayılı kararına konu olan sözde “Barış Bildirisi”, muhteviyatı itibariyle terörle arasına mesafe koymadığı gibi açıkça terör örgütünün söylemlerinin basmakalıp taşıyıcılığını da yapmaktadır. Söz konusu bildiri “Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından” ifadesinde olduğu gibi tüm tarihimizi mahkûm edici ifadeler barındırmakta ve terör propagandası yapmaktadır. Anayasa mahkemesi bireysel başvuru sonucunda vermiş olduğu kararda bildirinin terörle arasına mesafe koymamasına ve içeriğine ilişkin atıflarda bulunmakla beraber ifade özgürlüğünün ihlali kararı vermiştir. Hâlbuki milletimizin güvenlik kaygısını dikkate almayan ifade özgürlüğü arayışının retorik olmaktan öteye geçmesi mümkün değildir. Zaten uluslararası hukuk ve insan hakları belgelerinin tamamı şiddete çağrı, terör propagandası ve suç işlemeye tahrik gibi fiilleri ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmemektedir. Binaenaleyh sözde “Barış Bildirisi”, terör örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, övdüğü ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik niteliği taşıdığından Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ‘ifade özgürlüğünün ihlal edildiği’ kararını yerinde ve doğru bulmak mümkün değildir” denildi.

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