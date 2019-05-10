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Saudia Havayolları seferlerini artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Havayolları Saudia, İstanbul Havalimanı’nın açılmasının ardından seferlerini artırıyor.

Suudi Arabistan Havayolları Saudia, İstanbul Havalimanı’nın açılmasının ardından seferlerini artırıyor. Saudia Havayolları İstanbul ve Ankara’dan haftada 35 olan tarifeli sefer sayısını 46’ya çıkaracak.
Saudia Havayolları’nın havacılık camiasına verdiği iftar yemeğinde açıklama yapan Türkiye Genel Müdürü Yarub Almadany, “Şu anda günlük 5 seferimiz var. Haftalık 35 seferimiz var. Riyad’a başlıyoruz. Haziran ayından itibaren günlük uçuş sayımız 6 olacak. Karşılık seferler ve büyük gövde uçak ile yapılıyor. İstanbul ve Ankara’dan haftada 35 olan tarifeli sefer sayısını 46’ya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı’nı gezdiğini ve çok beğendiğini söyleyen Almadany, "İstanbul Havalimanı’nı Çok beğendim. Çok büyük. İlerisi için çok büyük yatırım. Çok iyi görüyorum ilerisini” şeklinde konuştu.

Yaşlı hacı adaylarına golf arabası hizmeti
İstanbul Havalimanı’nın çok büyük olduğunu ve yaşlı yolcularının zorlanacağını söyleyen Almadany, “İstanbul Havalimanı hac döneminde bizim yolcularımız için biraz zor olacak. Havalimanı çok büyük. Hac için hizmet ettiğimiz yolcu profili de çoğunlukla 70’li yaşların üzerinde. Bu profil biraz gençleşiyor ama genelde mesafeler çok uzun olduğu için bununla ilgili soru işaretim var. Mümkün olduğunca erken davet edeceğiz. Oradaki zamanı en iyi şekilde değerlendirmeleri için. Uçuş mesafesi üç saat. Ama biraz erken gelmeleri lazım ki o büyüklükte zamanı iyi değerlendirsinler. Sürekli İGA ile görüşme halindeyiz. Yaşlı yolcular için golf araçları ile hizmet konusunda İGA ile görüşüyoruz. Bu hizmetin ücretsiz olmasını umuyoruz. Bu bize ilerisi için çok büyük imkan sağlayacak ve bu bu insanlara da hizmet vermemiz lazım. Dolayısıyla böyle bir hizmeti umarım alırız. İlişkilerimiz iyi. Açık diyaloğumuz var" şeklinde konuştu.

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