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SAÜEAH’tan bir ilk daha: Yüksek riskli hastaya böbrek nakli yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Böbrek Nakli Merkezi bir ilki daha gerçekleştirerek yüksek riskli hastaya ‘Duyarsızlaştırma’ protokolü uygulayarak böbrek nakli gerçekleştirdi.SAÜEAH Böbrek Nakli Merkezinde operasyonları her pazartesi günü en az bir böbrek nakli gerçekleştiriliyor.

SAÜEAH’tan bir ilk daha: Yüksek riskli hastaya böbrek nakli yapıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Böbrek Nakli Merkezi bir ilki daha gerçekleştirerek yüksek riskli hastaya ‘Duyarsızlaştırma’ protokolü uygulayarak böbrek nakli gerçekleştirdi.
SAÜEAH Böbrek Nakli Merkezinde operasyonları her pazartesi günü en az bir böbrek nakli gerçekleştiriliyor. Başarılı nakillere imza atılan merkezde operasyonu yüksek riskli olan C.B. isimli hastanın nakil öncesi Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınarak işlemleri başlatıldı. Haytaya özel ‘Duyarsızlaştırma’ tedavisi uygulayarak böbrek nakli gerçekleştirilirken Sakarya’da bir ilk daha gerçekleştirilmiş oldu.
Duyarsızlaştırma protokolü hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hamad Dheir, “Yüksek immünolojik riskli hastalar maalesef direkt olarak böbrek nakli olamıyorlar. Bu nedenle hastanın vücudunda bu riski oluşturan hücreleri özel bir ilaç protokolü uygulayarak nakle uygun hale getiriyoruz. Bu süreç nakil operasyonundan yaklaşık 2-3 hafta öncesinden başlıyor. Nakil sonrası da çok yakından takip edilmesi gerekmektedir. Hastamızın genel durumu çok iyi. Bundan sonra da yüksek riskli hastalara bu özel tedavi protokolümüz ile nakil işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Böbrek Nakli Merkezinin kurulması ve başarılı çalışmalara imza atmasında verdikleri destek dolayısı ile İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve Hanemiz Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Çakar’a da tüm hekim arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkan Prof. Dr. Savaş Sipahi, Böbrek Nakli Merkezi bu tür komplike hastalar için yeterli donanıma sahip oldukları belirtti. Operasyon Prof. Dr. Fehmi Çelebi, Doç. Dr. Fatih Altıntoprak, Op. Dr. Necattin Fırat ve Op. Dr. Emrah Akın tarafından gerçekleştirilirken böbrek alıcı ve verici hakkında bilgi veren Op. Dr. Necattin Fırat, “Böbrek veren kardeş T.B. operasyonun üçüncü gününde taburcu ettik. Böbrek alıcısı hastamızın genel durumu çok iyi. Nakilini gerçekleştirdiğimiz böbrek hastamıza hemen uyum sağladı ve hasta idrar yapmaya başladı. Ameliyatta herhangi bir cerrahi sorunla karşılaşmadık. Böbreğin fonksiyonunda tam iyileşme sağlandı. Önümüzdeki günlerde hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

SAÜEAH’tan bir ilk daha: Yüksek riskli hastaya böbrek nakli yapıldı

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