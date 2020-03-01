Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'

Gittiği spor kompleksinde hayatının şokunu yaşayan Nicole, yanına gelen bir çalışanın mayosunun uygunsuz olduğunu dile getirdiğini ve saunayı terk etmesini istediğini söyledi.

Keyifli bir hafta sonu geçirmek isterken...

23 yaşındaki Nicole Bernardocchi, İtalyan asıllı olmasına karşın yıllardır İngiltere'de yaşıyor.

Kuzey Londra'ya bağlı Harefield kasabasında yaşayan genç kadın, hafta sonunda rahatlamak amacıyla evine yakın bir spor merkezinde saunaya gitti.

Nicole, saunaya giderken daha önce Uxbridge'de bulunan Hillingdon Spor ve Eğlence Kompleksi'ne giderken giydiği, siyah beyaz mayosunu yanına aldı.

Kadınlar için ayrılmış olan özel soyunma odasında siyah beyaz mayosunu giyen genç kadın, burada tuhaf bakışlara maruz kaldığını ancak önemsemediğini söyledi.

Yüzme havuzu ve saunayı kullanmak üzere resepsiyona ödeme yapan Nicole, kısa süre sonra resepsiyonda görevli kızın yanına geldiğini anlattı.

İngiliz The Sun gazetesine başından geçenleri anlatan Nicole, resepsiyon görevlisinin kendisine tesisi terk etmesi gerektiğini söylediğini öne sürdü.

"Resepsiyon görevlisi, yüzme havuzunda çocuklara yüzme dersi verildiği için tamamını kullanamayacağımızı söyleyerek az para almıştı. Yanıma geldiğinde ödemenin tamamını almak istediğini düşündüm."

"Ancak yanıma gelen görevli, benden tesisi terk etmemi istedi. Yüzme dersi alan çocuklarının benden ve mayomdan rahatsız olduğunu söyledi."

"Üzerimi kapatmam için bana bir havlu getirmişti. Mayomun böyle bir yer için uygunsuz olduğunu söyledi. Çok utanç vericiydi."

Başından aşağı kaynar sular döküldüğünü söyleyen Nicole, havluyu kullanmayı reddettiğini, çünkü mayosunun uygunsuz olmadığını anlattı.

"Direkt olarak soyunma odasına gittim. Bana yapılanın ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde kovulurken herkes bana baktı ve çok utanç vericiydi. Bir daha oraya gitmeyeceğim."

"Seksi bir vücudum olması, yüzme havuzu için uygunsuz olduğum anlamına gelmez. Hiçbir yerim gözükmüyordu, sadece normal bir mayo giymiştim." diyen Nicole, "Kot pantolon ya da mayo. Fark etmez. Kim se bu şekilde aşağılanmayı hak etmiyor." diye konuştu.