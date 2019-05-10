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Saunada ölen iş kadını son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:54 | Son Güncelleme

Ankara'da lüks spor tesisinin saunasında ölü bulunan iş kadını Songül Zülfikar (70), toprağa verildi.

Ankara'da lüks spor tesisinin saunasında ölü bulunan iş kadını Songül Zülfikar (70), toprağa verildi.

Ankara'da akaryakıt, otomotiv ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren 'FTZ Grup'un patronu Songül Zülfikar, önceki gün Çankaya ilçesinde lüks spor tesisinin saunasında yaşamını yitirdi. Yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Zülfikar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kocatepe Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Zülfikar'ın ailesi ve yakınları ile Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Songül Zülfikar'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Songül Zülfikar, 1984 yılında kurulan, otomotiv, inşaat, enerji, turizm, akaryakıt terminalleri, gıda, alışveriş ile iş merkezi işletmeciliği alanlarında hizmet veren ‘FTZ Grup’un başındaki iki yöneticiden biriydi.

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