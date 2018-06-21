Savaş Ay’ın mirası ile ilgili önemli gelişme

5 yıl önce hayatını kaybeden Gazeteci Savaş Ay, açıklanan vasiyetnamesinde, tüm mal varlığını oğlu Can Ay’a bıraktı. 2001 tarihli vasiyetname, Ay’ın vefatı sonrası dava konusu oldu.

İPTAL ETTİRMİŞTİ

Hürriyet'ten Dİnçer Gökçe'nin haberine göre, Savaş Ay’ın ikinci eşinden olan kızı Sanem Dolun Ay, mirasın, üvey kardeşi Can Ay’a bırakılmasına ilişkin vasiyetnamenin iptali için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Sanem Dolun Ay’ın açtığı davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, Bakırköy 25. Noterliği tarafından 30 Kasım 2001 tarihinde hazırlanan vasiyetnamenin iptali yönünde karar verdi.

YARGITAY ONADI

Bu karar temyiz edildi. Temyiz incelemesine bakan Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı. Onama kararı ile birlikte, Ay’ın mirası üvey kardeşler arasında bölüşülecek.

GERİDE KALAN VARLIKLAR

Dava dosyasına göre vasiyetnamede Savaş Ay’ın mirası şöyle: Beşiktaş Levent’te 16 bin 105 metrekare yüzölçümlü 12 blok 322 bağımsız bölümlü kargir apartmanın D blokta yer alan dubleks mesken. Muğla ili Bodrum ilçesi Kızılağaç Köyü Torba Dingilbükü mevkiinde 895 metrekarelik arsa üzerindeki 1/3 arsa paylı dubleks mesken. Muğla Bodrum İslamhaneleri Köyü mevkiinde dubleks mesken. İstanbul Fatih’te iki daire. Saat Film Yayıncılık Eğitim Organizasyon Turizm Sanayi Ltd.Şti’nde yüzde 51’lik hisse.1995 model cip. İki adet deniz motoru. Banka ve finans kuruluşlarında döviz, TL ve mevduat, fon hesapları…

OĞLUNA BIRAKMIŞTI

Savaş Ay vasiyetinde “Sağlığımda sınırsız sevgisi ve saygısıyla kötü günlerimde hep yanımda olan, varlığıyla yaşama arzu ve sevincimin kaynağı oğlum Can Ay’a kalmasını vasiyet ediyorum” demişti.

