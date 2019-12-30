Savaş bölgelerinde çocuklara yönelik şiddet üç kat arttı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) savaş bölgelerinde çocuklara yönelik şiddetin son 10 yılda üç katına çıktığını duyurdu. Çocuklar açısından "ölümcül bir on yılın" geride kaldığını kaydeden kuruluş bu süre zarfında kaydedilen ağır hak ihlallerinin sayısını 170 bin olarak açıkladı.

Öldürme, sakat bırakma, cinsel şiddet, kaçırma, insani yardımdan mahrum bırakma, çocukların silah altına alınması, okul ve hastanelere yönelik saldırılar "ağır hak ihlali" olarak sayılıyor. Gerçek sayının ise kaydedilenden çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

2019 yılının ilk yarısında söz konusu ağır hak ihlallerinin sayısı 10 bin olarak kayıtlara geçti. UNICEF 2018 yılında ise 24 bin ağır çocuk hakkı ihlali kaydetmişti. Kaydedilen bu vakaların yarısında yani yaklaşık 12 bin çocuk çeşitli saldırılar sonucunda ya öldürüldü ya da sakat bırakıldı.

UNICEF verilerine göre Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1989'de kabul edilmesinden bu yana dünyada çatışma yaşanan ülkeler hiç olmadığı kadar yüksek.