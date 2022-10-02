Savaş çığırtkanı olmakla suçlanıyordu! Rus YouTuber Julik Oleshko seferberlik kararı sonrası ülkesinden kaçarken görüntülendi

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşına yönelik dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etmişti. Rusya'da ilan edilen kısmı seferberlik sonrası on binlerce kişi başka ülkelere kaçmaya, adeta akın etmeye başlamıştı.

RUS YOUTUBER ÜLKESİNDEN KAÇARKEN GÖRÜLDÜ!

Ülkesinden kaçmaya çalışan isimlerden biri de iddialara göre Rus YouTuber Julik Oleshko oldu. Oleshko, seferberlik kararı sonrası Gürcistan sınırında ülkesinden kaçarken görüntülendi. Julik Oleshko'nun fotoğrafı birçok internet sitesinde yayıldı ve gündem oldu. Bunun başlıca nedeni ise Oleshko'nun geçmişteki dikkat çekici söylemleriydi.

"RUSLARIN ÇOK FAZLA ROKETİ VAR, COĞRAFYA BİLMELERİNE GEREK YOK" DEMİŞTİ

Ukrayna'daki savaşta Rusya'yı destekleyen Oleshko, Rusların çok fazla roketleri olduğu için coğrafya bilmelerine gerek olmadığını iddia etmişti. Birçok kişi de Oleshko'yu savaş çığırtkanlığı ile suçlamıştı.

"COĞRAFYAYI ÖĞRENDİ VE GÜRCİSTAN'A ULAŞTI" YORUMU

Gündem olan görüntü sonrası bir sitedeki kullanıcının Rus YouTuber hakkında "Rusların coğrafya bilmesine gerek olmadığını, çünkü herkese yetecek kadar füzeleri olduğunu söyleyen Oleshko, coğrafyayı öğrendi ve Gürcistan'a ulaştı." yorumunda bulunulduğu görüldü.

