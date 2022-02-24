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“Savaş Çıkarsa Türkiye’den Boğazları Kapatmasını İsteyeceğiz”

23.02.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Moskova’nın işgal etmesi halinde Türkiye’den Karadeniz’i Rus gemilerine kapatmayı değerlendirmesini isteyeceklerini söyledi. Reuters’a konuşan Bodnar, Ukrayna sınırları yakınlarındaki Rus savaş gemilerinin Kiev için büyük bir tehlike teşkil ettiğini ve Rusya’nın Karadeniz’deki donanma varlığının yoğun olduğunu söyledi. Büyükelçi, “Ukrayna’ya karşı kapsamlı bir işgal ya da askeri adımların başlaması durumunda Türk hükümetinden Karadeniz’i...

“Savaş Çıkarsa Türkiye’den Boğazları Kapatmasını İsteyeceğiz”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Moskova’nın işgal etmesi halinde Türkiye’den Karadeniz’i Rus gemilerine kapatmayı değerlendirmesini isteyeceklerini söyledi.

Reuters’a konuşan Bodnar, Ukrayna sınırları yakınlarındaki Rus savaş gemilerinin Kiev için büyük bir tehlike teşkil ettiğini ve Rusya’nın Karadeniz’deki donanma varlığının yoğun olduğunu söyledi.

Büyükelçi, “Ukrayna’ya karşı kapsamlı bir işgal ya da askeri adımların başlaması durumunda Türk hükümetinden Karadeniz’i kapatma olasılığını değerlendirmesini isteyeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Ukraynalı büyükelçi, “İki taraf arasında istişare yöntemlerinden başlayarak bölgemizdeki güvenliğe yönelik tehdide tepki için ortak bir mekanizma oluşturulmasına kadar bir dizi girişim önerdik” dedi. Ukrayna’nın hala diplomatik bir çözümün mümkün olduğuna inandığını da söyledi.

Bu ay başında altı Rus savaş gemisi ve bir denizaltı, Moskova’nın açıklamasına göre Ukrayna suları yakınlarında donanma tatbikatına katılmak üzere Çanakkale ve İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçmişti.

1936’da imzalanan Montrö Sözleşmesi uyarınca NATO üyesi Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişleri kontrol ediyor.

Anlaşma Ankara’ya donanma gemilerinin geçişini düzenleme ve savaş zamanı ya da tehdit altında olduğunda boğazları yabancı gemilere kapatma gücü veriyor.

Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz’de sınırı olan Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıma kararının kabul edilemez olduğunu ifade etmiş; ancak yaptırımlara ilkesel olarak karşı olduğunu kaydetmişti.

Rusya ile enerji ve savunma alanında yakın işbirliği yapan Türkiye Ukrayna’ya da gelişmiş insansız hava aracı satmış ve ortak üretim için de anlaşma imzalamıştı. Bu durum Moskova’nın tepkisine yol açtı.

Türkiye, Rusya’nın Suriye ve Libya’daki politikalarına ve 2014’te Kırım’ı ilhak etmesine ve Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karşı çıkıyor.

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