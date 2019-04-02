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Savaş Dinçel'in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Savaş Dinçel'in 77. doğum gününde, "Müjdat Gezen Sanat Merkezi" öğrencileri tarafından belirlenen 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Usta oyuncu Savaş Dinçel'in 77. yaşı, 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'yle kutlandı.

Dinçel'in vefatının ardından her doğum gününde verilen ödüller, Baba Sahne'de gerçekleşen etkinlikte sahiplerini buldu.

Geceye, 12 yıl önce hayatını kaybeden Dinçel’in ailesinin yanı sıra yakın dostları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

Savaş Dinçel’in eşi Sumru Dinçel, "Baba Sahne"yi kuran oyuncu Şevket Çoruh, Dinçel'in eski öğrencileri, torunu ve torunları sayılan öğrencilerinin çocuklarından oluşan koro sahnede, Dinçel’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan “Bir Sanatkar Asla Ayı Değildir” şarkısını söyledi.

Şarkının ardından doğum günü pastasının kesildiği gecede, Dinçel'in sahne, televizyon ve sinema yapımlarındaki görüntülerinden oluşan bir video gösterimi de yapıldı.

"Müjdat Gezen Sanat Merkezi" öğrencileri tarafından belirlenen 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde Şamil Yılmaz "En İyi Oyun Yazarı", Yiğit Sertdemir "En İyi Yönetmen", Nezaket Erden "En İyi Kadın Oyuncu", Murat Akkoyunlu ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Sanatçılar ödüllerini Haldun Dormen, Gani Müjde, Zuhal Olcay ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun elinden aldı.

Müjdat Gezen'in Savaş Dinçel'i anlattığı etkinliğe ayrıca Ozan Güven, İlker Ayrık, Mustafa Üstündağ, Mustafa Alabora, Mazlum Çimen, Ömür Arpacı, Emre Karayel, Nazlı Tosunoğlu, Betül Demir, Cem Cücenoğlu ve Ruhi Sarı gibi isimler katıldı.

- Savaş Dinçel

İstanbul'da 1942'de dünyaya gelen ve tam adı Halil Savaş Dinçel olan sanatçı, İstanbul Erkek Lisesi ile İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.

Dinçel, özel tiyatroların yanı sıra İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarken, çizim yeteneğini de gazetede yayınlanan karikatürlerine, sergilerine ve çizgi romanlara yansıttı.

"Ekmek Teknesi", "Bizimkiler", "Ağır Roman", "Sessiz Gemiler", "Üç İstanbul", "Abdülhamid Düşerken", "Cumhuriyet", "Kurtuluş", "İttihat ve Terakki", "Sinekli Bakkal" ve "Bizi Güldürenler" gibi yapımlarda rol alan Savaş Dinçel, tedavi gördüğü hastanede 2007'de hayatını kaybetti.

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