Savaş eşini hayattan kopardı, kendisini sakat bıraktı

MÜSLÜM ETGÜ - Suriye'de Esed rejiminin bombardımanı sonucu sol eli ve ayağı kopan, daha sonra eşini de bombardımanda kaybeden Suriyeli Eymen Humeyra, 3 çocuğuyla sığındığı Türkiye'de acılarını unutmaya çalışıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Deyrizor'un uçaklarca bombalanması sonucu sol elini ve ayağını kaybeden, kulağı zarar gören Eymen Humeyra (28) ailesiyle Şanlıurfa'ya sığındı. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından protez takılan ve burada bir süre yaşamını sürdüren Humeyra, çocukları ve eşiyle yeniden Deyrizor'a döndü.

Yaklaşık 2 yıl sonra bombardımanda bu kez eşini kaybeden Humeyra, saldırıda yaralanan çocuklarını tedavi ettirebilmek için tekrar Şanlıurfa'ya geldi.

Çocuklarının sağlığına kavuşmasının ardından babası, annesi ve kardeşleriyle iki odalı küçük bir evde zor şartlarda yaşamaya başlayan Humeyra, yaşadığı acıları çocuklarıyla unutmaya çalışıyor.

Eymen Humeyra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'in uçaklarının bombardımanları sonucu hayatının kabusa dönüştüğünü anlattı.

Elini, ayağını ve eşini kaybettiğini, çocuklarının küçük yaşta yaralanarak büyük acılar yaşadıklarını ifade eden Humeyra, tek tesellilerinin zor duruma düştüklerinde kendilerine yardım elini uzatan Türkiye olduğunu kaydetti.