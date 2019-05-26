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Savaş eşini hayattan kopardı, kendisini sakat bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejiminin bombardımanı sonucu sol eli ve ayağı kopan, eşini de daha sonra bombardımanda kaybeden Suriyeli Eymen Humeyra, 3 çocuğuyla sığındığı Türkiye'de acılarını unutmaya çalışıyor - Eymen Humeyra: - "Türk halkı ve yetkililer sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Çok acılar yaşadım, o günleri unutamıyorum ama tek tesellim, bize evlerine açan Türkiye'de güven içinde yaşamak"

MÜSLÜM ETGÜ - Suriye'de Esed rejiminin bombardımanı sonucu sol eli ve ayağı kopan, daha sonra eşini de bombardımanda kaybeden Suriyeli Eymen Humeyra, 3 çocuğuyla sığındığı Türkiye'de acılarını unutmaya çalışıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Deyrizor'un uçaklarca bombalanması sonucu sol elini ve ayağını kaybeden, kulağı zarar gören Eymen Humeyra (28) ailesiyle Şanlıurfa'ya sığındı. İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından protez takılan ve burada bir süre yaşamını sürdüren Humeyra, çocukları ve eşiyle yeniden Deyrizor'a döndü.

Yaklaşık 2 yıl sonra bombardımanda bu kez eşini kaybeden Humeyra, saldırıda yaralanan çocuklarını tedavi ettirebilmek için tekrar Şanlıurfa'ya geldi.

Çocuklarının sağlığına kavuşmasının ardından babası, annesi ve kardeşleriyle iki odalı küçük bir evde zor şartlarda yaşamaya başlayan Humeyra, yaşadığı acıları çocuklarıyla unutmaya çalışıyor.

Eymen Humeyra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed'in uçaklarının bombardımanları sonucu hayatının kabusa dönüştüğünü anlattı.

Elini, ayağını ve eşini kaybettiğini, çocuklarının küçük yaşta yaralanarak büyük acılar yaşadıklarını ifade eden Humeyra, tek tesellilerinin zor duruma düştüklerinde kendilerine yardım elini uzatan Türkiye olduğunu kaydetti.

Humeyra, iç savaş öncesi Deyrizor kentinde tavukçuluk yaparak geçimini sağladığını dile getirerek, 2014 yılında uçakların çarşıyı bombalaması sonucu sol elini ve ayağını kaybettiğini anımsattı.

- "Çocuklarım Türkiye'de sağlıklarına kavuştu"

Bir süre sonra 3 çocuğunu ve eşini alarak Şanlıurfa'ya geldiğini anlatan Humeyra, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da İHH yetkilileri bana protez temin ettiler, Allah onlardan razı olsun. Yardım kuruluşlarının desteğiyle bir süre Şanlıurfa'da kaldıktan sonra annem, babam ve kardeşlerimi bırakarak ailemle tekrar Suriye'ye döndüm. Elim ve ayağım olmadığı için bir iş yapamıyordum. 1,5 yıl boyunca evimiz ve bölge kuşatma altındaydı. Bir gün eşim çocuklarla ekmek almak için fırına gittiği sırada uçakların bombardımanı sonucu hayatını kaybetti, 3 çocuğum da çok kötü yaralandı.

Çocuklarımı tedavi edebilmek için İHH aracılığıyla yetkililerin yardımıyla Ceylanpınar sınırından geçerek ikinci defa Şanlıurfa'ya geldik. Burada çocuklarım hastanede tedavi edilerek sağlıklarına kavuştu. Allah Türk halkından ve yetkililerinden razı olsun. Şanlıurfa'da İnsani Yardım Platformu tarafından kirası ödenen 2 odalı babamın yaşadığı evde yaşıyoruz. Türk halkı ve yetkililer sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Çok acılar yaşadım, o günleri unutamıyorum ama tek tesellim, bize evlerine açan Türkiye'de güven içinde yaşamak."

Humeyra, çocuklarının evdeki sağlıksız koşullar nedeniyle sık sık hasta olduğuna dikkati çekerek, "Üç küçük çocuğuma yaşlı annem bakmakta zorlanıyor. Sakat kaldığım için anneme de yardımcı olamıyorum. Suriye'de eşi şehit olmuş bir kadınla çocuklarım için evlenmeyi düşünüyorum." dedi.

- "Türk halkından Allah razı olsun"

Baba Türki Humeyra ise Türk halkına ve yetkililerine verdikleri destekler için teşekkür etti.

Humeyra, "Türk halkından Allah razı olsun. Bize yardım kuruluşları ve Türk halkı yardımda bulunuyorlar inkar edemem Allah hepsinden razı olsun ama 9 kişi ile yaşadığımız ev sağlıksız ve yaşamak çok zor. Eli ve ayağı kopan oğlum ile eşim ve torunlarım evin sağlıksız olmasından dolayı sürekli hastalanıyorlar. İnşallah daha iyi bir ev ve şartlarda yaşarız. Bu konuda bize yardım edilirse çok seviniriz." diye konuştu.

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Deyrizor savaş Suriye Şanlıurfa yaşam

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