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Savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Muğla ve Antalya'da çok sayıda vatandaş gemilerini ziyaret etti

MUĞLA/ANTALYA (AA) - Antalya ve Muğla'da ziyarete açılan savaş gemileri yoğun ilgi gördü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Fırtına ve TCG Zıpkın hücumbotları Marmaris Cruise Port Büyük İskele'ye demirledi.

Askeri gemiler 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri olmak üzere iki gün boyunca halka açık kalacak.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı kapsamında Marmaris'e gelen TCG Fırtına ve TCG Zıpkın'ın komutanları, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı ziyaret etti.

Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynler de Antalya'da halkın ziyaretine açıldı.

Alanya ilçesinde Alanya Limanı'na demir atan TCG Gediz'i Kaymakam Mustafa Harputlu da gezdi. Vatandaşların yanı sıra Alanya'daki şehit ailelerinin de ziyaret ettiği gemi, 8 Mart Cuma günü limandan ayrılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Muğla TCG Fırtına TCG Zıpkın

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