Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti!
Mavi Vatan Tatbikat'ının Karadeniz ayağına katılan Oruçreis Fırkateyni, Burgazada Korveti, Kalkan Hücumbotu, Kılıç Hücümbotu, Yıldırım Fırkateyni ve Barbaros Fırkateyni, kendi üs komutanlıklarına geri dönüyor.
Savaş gemileri, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamlamyarak geçti.
Savaş gemileri, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapmıştı.
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