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Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti!

Mavi Vatan Tatbikat'ının Karadeniz ayağına katılan Oruçreis Fırkateyni, Burgazada Korveti, Kalkan Hücumbotu, Kılıç Hücümbotu, Yıldırım Fırkateyni ve Barbaros Fırkateyni, kendi üs komutanlıklarına geri dönüyor.
Savaş gemileri, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Gemiler, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamlamyarak geçti.
Savaş gemileri, sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Mavi Vatan tatbikat Savaş Gemisi

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