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Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıkartıldı

12.05.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya Kraliyet Donanması, geçen hafta sonu ABD'nin San Diego Donanma Üssü’ne yanaşan HMAS Sydney adlı savaş gemisinin gövdesinden nesli tükenmekte olan iki ölü fin balinası çıkarıldığını açıkladı.

Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü balina çıkartıldı

Avustralya Kraliyet Donanması’na ait destroyerin gövdesinden, biri 20 metre ve diğeri 7.6 metre iki balina çıkartıldı. Yetkililer, balinaların ne zaman öldüğünün bilinmediğini ve balinalarının karkasının San Diego Donanma Üssü’nde tutulduğunu belirtti. Balina gemi çarpışmalarını inceleyen araştırma biyoloğu John Calambokidis basına yaptığı açıklamada, “Üzücü, ama aynı zamanda şaşırtıcı değil. Aşina olduğum vakaların büyük çoğunluğunda, gemi balinaya çarptığının farkında değil” dedi.

2018'de piyasaya sürülen 146 metre uzunluğundaki HMAS Sydney, hava savunması, yüzey, deniz altı savaşı ve gözetleme için kullanılan Hobart Sınıfı bir muhrip olduğu ve gemide 180 denizcinin görev yaptığı belirtildi.

DHA

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