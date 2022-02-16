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"Savaş Haberleri Korkutucu Ama Hayat Normal"

16.02.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşayan Elena Ayan, gazete manşetlerinde göründüğü gibi, hayatın sanki Ukrayna’da savaş başlayacakmış gibi değil, normal bir şekilde devam ettiğinden emin olduğunu ve yakınlarından da o yönde haberler aldığını belirtti

"Savaş Haberleri Korkutucu Ama Hayat Normal"

Rusya’nın işgal tehlikesi ve Batı’nın Moskova’ya misilleme amaçlı ekonomik yaptırım tehdidi karşısında gerginliğin son haftalarda tırmandığı Ukrayna’dan gelen haberler, dünya basınında yansıtıldığının aksine izlenim uyandırıyor.

İstanbul’da yaşayan Elena Ayan, çalıştığı müteahhitlik şirketinin Ukrayna’da aldığı ihale için yakın zamanda iki kez Kiev’e gitmek istediğini ancak şirketin, artan gerilim nedeniyle, seyahati tedbiren ertelediğini anlattı.

Oysa Elena Ayan, İngiltere’nin de başlıca gazete manşetlerinde göründüğü gibi, hayatın sanki Ukrayna’da savaş başlayacakmış gibi değil, normal bir şekilde devam ettiğinden emin olduğunu belirtti.

“Yakınlarımla konuşuyorum, rahatsız değiller”

Sık sık oradaki yakınlarıyla konuştuğunu söyleyen Ayan, savaşın eşiğinde olunduğuna dair manşetlerin Ukrayna’daki yaşamı olumsuz etkilediğini, korkuya neden olduğunu belirterek öte yandan her şeyin eskisi gibi sürüp gittiğini gözlemlediğini anlattı.

“Asılsız bomba ihbarlarının arttığından şikayetçiler”

Ayan, çalışanların işine öğrencilerin de okula gitmeye devam ettiğini ancak asılsız bomba ihbarları yüzünden bazı okullar ve alışveriş merkezlerinde tedirginlik yaşandığını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Dünyada yankılandığı haliyle haberleri okuyan yakınları arasında; evlerine erzak alanların, acil durum çantaları hazırlayanların da olduğunu söyleyen Ayan, bazılarının tedbiren silah bile satın aldığını öğrenmiş.

Ancak Ayan, Ukrayna’da her yaştan kişiye toplu silah eğitimi verildiği şeklinde gelen haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Sınıra yakın arkadaşlarım beni tatile çağırıyor”

Rus askerlerinin harekat için beklediği ileri sürülen sınıra en yakın yerleşimlerde yaşayan arkadaşlarından öğrendiğine göre ise durum bir savaş çıkacakmış gibi değil tam tersi. Ayan, bölgeden aldığı tek rahatsız edici haberin asılsız bomba ihbarları olduğunu kaydetti. Yakınları artık boş çıkan ihbarlara alışmış ve yeni gelen ihbarlara karşı daha duyarsız hale gelmiş.

Aslında hayatın normal akışında olduğunu belirten Ayan, sadece haberlerin korkutucu etkisi yüzünden çalıştığı şirket yetkilileri tarafından Kiev’e seyahatinin üst üste iki kez ertelendiğinden yakındı.

“Akrabalarım gelmek dahi istemedi”

İmkanı olan Ukraynalılar’ın ülkeden ayrıldığını, bazılarının Türkiye’ye geldiğini belirten Ayan, iki amcasını tedbiren yanına çağırdığını ancak amcalarından olumsuz yanıt aldığını söyledi.

Amcaları ise durumun haberlerdeki gibi olmadığını söyleyerek ona “korkma, sen gel” demişler.

En son Aralık ayında gittiği Ukrayna’da dünyadaki haberlerin aksine halka sakinleştirici mesajlar verildiğini söyleyen Ayan, çalıştığı şirketin de seyahat iptal kararı dışında devam eden işlerde bir endişe taşımadığını söyledi.

Ayan’a göre Ukrayna halkı, kendileri üzerinden dünyaya yansıyan korkutucu manşetlere gülüp geçiyor.

2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin de beklenmediğini hatırlattığımızda Ayan, onun sebeplerinin bununla farklı olduğunu ileri sürerek yeni bir işgal olmayacağını iddia etti.

Ukrayna’da doğduğu Donetsk kentinin de 2014’den beri bağımsız bir idare tarafından yönetildiğini belirten Ayan, halkın birlikten yana olduğunu ve yakında bu birliğin sağlanacağını umduğunu söyledi.

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Ukrayna
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