Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da milletvekili Vitaliy Kupriy, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya Rusya'yla savaşın ilan edilmesi talebini içeren bir tasarı sundu. Sputnik’te yer alan habere göre, Kupriy tarafından Rada’ya sunulan tasarının başlığının “Ukrayna Yüksek Rada’nın, Rusya Federasyonu’na savaş ilan edilmesi, bu ülkeyle diplomatik ilişkilerin ve ulaşımın kesilmesi ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı’na çağrı tasarısı” olması dikkat çekti.

Öte yandan Poroşenko, geçtiğimiz hafta da Rusya’yla Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’nın feshi yasasını imzalamıştı. Anlaşma, önümüzdeki nisan ayında yürürlükten çıkacak.

PUTİN’DEN AÇIKLAMA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü büyük basın toplantısında, Kiev rejiminin tüm çabalarına rağmen iki ülke arasındaki ticaretin giderek büyüdüğüne işaret etmişti. Rus lider, “Bu garip mi? Hayır, garip değil, çünkü iki ülke arasında doğal bağlar söz konusu. Bu doğal bağlar bir gün yine kendini gösterecek. Ama şimdilik Kiev yönetimi içinde, kendi halkının çıkarlarını anlamayan Rusofoblara rastlanıyor. Böyle normal olmayan durum daha devam edecek” diye konuşmuştu.

