Savaş Kurtbaba'dan Narin Güran davası hakkında çarpıcı açıklamalar! 'Yem olarak onu atacaklar' dedi... Ailenin tüm planlarını anlattı!

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dava süreci devam ediyor. Mahkeme, anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet, Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Narin Güran cinayeti hakkında Ekol TV'ye konuşan Emekli Cinayet Büro Amiri Savaş Kurtbaba, dava görülmeye devam ederkenki süreç hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"YENİ STRATEJİLER ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Sanıkların ve olayı örtbas etmek isteyenlerin yeni yollara başvuracağını belirten Kurtbaba, "Yeni stratejiler şimdi başlıyor. Avukatları bunlara dediler ki 'Biz sizi çıkartırız. Kurtarırız.' ama o hesap hiçte öyle değil yani. Şüpheden sanık yararlanır kısmını mahkeme eze eze geçmiş zaten. Mahkeme demiş ki, evet söylediklerimizde şüphe vardır ancak deliller ve söylediklerimiz bir bütündür yani artık şüphe ortadan kalkmıştır." sözleriyle anlattı.

"YEM OLARAK ANNEYİ ATACAKLAR"

Kurtbaba konuşmasının devamında, "İstinafta duruşmalı isteyecekler ve mutlaka bir tane yem çıkartacaklar. Anne Yüksel'e suçu üstüne al diyecekler. Olayın en başından beri baş şüphelinin abi Enes olduğunu söylüyorum. Bu kadar senaryo, bu kadar yapılmaması gereken şey yaptılar. Mesela elektrik tellerini birbirine vurdurmaları, patates hatlar alıp jandarmayı arayıp yanlış ihbar vermeleri, yanlış ihbar vermeleri..."

BOT HESAPLARLA SALDIRMIŞLAR

"Mahkeme heyeti kararı vermek için toplandığında mahkeme başkanının annesine tehdit mesajı atıyorlar. Aynı zamanda yazı işleri müdürünün kendisine mesaj atıyorlar. Kriminal büro sahibi beni aradı, 'Son çalışmaları yaparlarken 40-45 tane bot hesap bize saldırdı' dedi."

"MİLLETVEKİLİ GÖZDAĞI VERDİ"

Neye güveniyorlar sorusuna ise Kurtbaba, "Olayın ilk günü bir siyasi partinin milletvekili 'Ben aileyi biliyorum, aileyi seviyorum. Çok bildiğim şey var ama konuşamam' dediği anda aileyi korumaya alırsın. O bir gözdağıdır. Sayın milletvekilinin şunu demesi lazımdı, 'Tamam biz dostuz, arkadaşız ama burda 8 yaşında bir çocuk var bizim görevimiz suçluyu ortaya çıkarmaktır' deseydi bütün Türkiye onu elinin üstünde taşırdı ama böyle ters konuşursan antipati kazanırsın" diyerek tepki gösterdi.