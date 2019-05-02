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Savaş mağduru çocuklar için çocuk şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

Kilis'te Yetim Vakfı ve İHH işbirliğiyle savaş mağduru çocuklar için etkinlik düzenlendi

KİLİS (AA) - Yetim Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle Kilis'teki savaş mağduru öksüz ve yetimler için çocuk şenliği temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, programda yaptığı konuşmada, kentte ilk etkinliklerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

İlerleyen dönemlerde eğitim adına Kilis'te bir takım çalışmalar başlatacaklarını anlatan Gülsatar, "Yetim Vakfı, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet alanında çalışma yürüten bir vakıftır." dedi.

Gülsatar, çocukların riskle karşılaşmaması ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesi adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından savaş mağduru çocuklar, Türkçe ve Arapça şarkılar eşliğinde eğlendi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte çocuklar İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinliğe, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Kilis Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Zencirci de katıldı.

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