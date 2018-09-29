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Savaş mağduru çocuklar için "Sınırsız Şenlik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 20:31 | Son Güncelleme

Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyeli çocuklar için "Sınırsız Şenlik" adı verilen çeşitli etkinlikler yapıldı

KİLİS (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneğince (UMHD), Öncüpınar Konaklama Merkezi'ndeki Suriyeli çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

UMHD gönüllüleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde düzenlenen şenliklerin ardından Kilis'e geldi.

Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde barınan çocuklar için "Sınırsız Şenlik" adı verilen çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllüler, çocukların unutamayacakları anlar yaşamasını sağladı.

Gönüllerince eğlenen Suriyeli çocuklar, kendileri için hazırlanan sokak oyunları, çocuk tiyatrosu, ateş püskürtme ve sihirbazlık gibi gösterileri heyecanla izledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, yaptığı konuşmada, şenliğe katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı, Kilis Valiliği, UMHD ve belediyelere teşekkür etti.

Yıldız, "Umarım biz de bu tip organizasyonlarla sizin hayallerinize dokunuyoruzdur. İnşallah sizler için unutulmaz oluruz çünkü sizler bizim için unutulmazsınız." ifadelerini kullandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Batı medeniyetinin Suriye'ye kan ve gözyaşı getirdiğini belirterek, Türk medeniyetinin ise dünyaya her zaman iyilik ve güzellik getirdiğini söyledi.

Bazı ülkeler Suriyelileri görmezken, çelme atarken, Türkiye gibi medeniyetin beşiği ülkelerin kucak açtığına işaret eden Kara, "Ey dünya, şu çocukların birçoğu burada doğdu, birçoğunun anne babası sıkıntı ve problem yaşadı. Her çiçek kendi toprağında güzel olduğu gibi her çocuk da kendi vatanında güzel. Bu çocukların gelişmesini ve dünyada söz sahibi olmasını istiyorsanız lütfen yanı başımızdaki savaşı durdurun ve biz bu çocukları yeniden kendi yuvalarına gönderelim. Herkes huzur ve refah içinde yaşasın." diye konuştu.

UMHD Genel Başkanı Uğur Yıldırım da Suriye'de olduğu gibi Türkiye'de de savaş mağdurlarıyla birlikte olduklarını dile getirdi.

Kardeşliğin sınır tanımadığına dikkati çeken Yıldırım, "Sonuç itibarıyla burada da olsanız, orada da olsanız sınırlar bizim için bir engel değildir. Kardeşliğimizin gereği olarak Suriye'de de Türkiye'de de dünyanın herhangi bir yerinde de hep beraberiz inşallah." dedi.

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Kilis Şenlik Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

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