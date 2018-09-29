Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Batı medeniyetinin Suriye'ye kan ve gözyaşı getirdiğini belirterek, Türk medeniyetinin ise dünyaya her zaman iyilik ve güzellik getirdiğini söyledi.

Yıldız, "Umarım biz de bu tip organizasyonlarla sizin hayallerinize dokunuyoruzdur. İnşallah sizler için unutulmaz oluruz çünkü sizler bizim için unutulmazsınız." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkeler Suriyelileri görmezken, çelme atarken, Türkiye gibi medeniyetin beşiği ülkelerin kucak açtığına işaret eden Kara, "Ey dünya, şu çocukların birçoğu burada doğdu, birçoğunun anne babası sıkıntı ve problem yaşadı. Her çiçek kendi toprağında güzel olduğu gibi her çocuk da kendi vatanında güzel. Bu çocukların gelişmesini ve dünyada söz sahibi olmasını istiyorsanız lütfen yanı başımızdaki savaşı durdurun ve biz bu çocukları yeniden kendi yuvalarına gönderelim. Herkes huzur ve refah içinde yaşasın." diye konuştu.

UMHD Genel Başkanı Uğur Yıldırım da Suriye'de olduğu gibi Türkiye'de de savaş mağdurlarıyla birlikte olduklarını dile getirdi.

Kardeşliğin sınır tanımadığına dikkati çeken Yıldırım, "Sonuç itibarıyla burada da olsanız, orada da olsanız sınırlar bizim için bir engel değildir. Kardeşliğimizin gereği olarak Suriye'de de Türkiye'de de dünyanın herhangi bir yerinde de hep beraberiz inşallah." dedi.

