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Savaş Mağduru Çocuklar için 'Sınırsız Şenlik'

25.09.2019 20:43 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde şenlik düzenlendi

Savaş Mağduru Çocuklar için 'Sınırsız Şenlik'

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için şenlik düzenlendi.

Suriye’de sekiz yıldır devam eden iç savaşta yüzbinlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk ederek, komşu ülkelere sığındı. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Geçici Barınma Merkezinde düzenlenen “Sınırsız Şenlik” etkinlikleriyle zor günler geçiren savaş mağduru on binlerce çocuğun yüzünü güldü.

Savaş mağdurlarına moral vermek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Sınırsız Şenlik” etkinlikleri kapsamında sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri, yarışmalar düzenleyen dernek gönüllüleri, Suriyeli çocuklara unutamayacakları anlar yaşatmaya çalıştı. Şenlikle buluştukları çocuklara bir yıllık kırtasiye malzemesi dağıtan dernek ekibi, Ekim ayı sonuna kadar gelecek bağışlarla 30 bin çocuğun kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

“Bir kağıt, kalem ile yüzlerindeki gülücükleri gördük”

“Sınırsız Şenlik” etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca Suriye’de ve sınırda bulunan kamptaki çocuklar için çalışmalar yaptıklarını aktaran UMHD Genel Başkan Yardımcısı Avukat Abdullah Resul Demir, “Dört yıl önce buraya geldiğimizde amacımız bu kampları gezmek ve mevcut durumu kontrol etmekti. Elimizde bulunan kağıtları çocuklara dağıttığımızda, onlara bir kalem verip resim çizmelerini istediğimizde onların yüzlerindeki gülücükleri gördük. Ofisimize döndüğümüzde bu çocuklar için neler yapabileceğimizi konuştuk. Böyle bir şenlik yapmayı düşündük. Bu kapsamda adını "Sınırsız Şenlik" koyduk. Sınırların olmadığı herhangi bir coğrafyada, sınırların olmadığının altını çizmek istedik" dedi.

“Balonla oynamak bile çocukları mutlu ediyor’’

Asıl amaçlarının halkın dikkatini savaş çocuklarının bulundukları duruma çekmek olduğunu ifade eden Demir, “Ülkenin çeşitli yerlerindeki ailelerin buralara gelip bu çocukların yaşam şartlarını görmelerini istiyoruz. Buradaki çocukların bir balonla oynamanın bile çok mutlu bir şekilde tadına vardığını görüyorsunuz. Burada fotoğraf çeken birçok fotoğrafçı ile konuştum. ‘Biz uzun zaman sonra buralarda ilk kez gülen çocuk fotoğrafı çekiyoruz’ dediler. İnşallah dünya üzerindeki bütün sivil toplum kuruluşları buralara gelerek bu çocuklar için en iyi yardımları yaparlar’’ diye konuştu.

Suriye’de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yanaşiddet olayları ve zor yaşam koşulları nedeniyle Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak, Ermenistan ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden toplamda 4,9 milyon sivil komşu ülkelere sığındı. Ayrıca Suriye içinde 6,3 milyon kişi yerinden edildi. İnsani yardıma gereksinimi olanların sayısı ise 13,5 milyonu buluyor.

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