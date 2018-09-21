Savaş mağduru çocuklar oyuncaklarla buluştu

Hempa Çocuk Derneği üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) desteklediği proje kapsamında Suriye'nin Azez kentindeki Türkmen çocuklara oyuncak dağıttı.

Hempa Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Azez'de Türkmenlerin kaldığı kamplara giden dernek üyeleri, tüm günlerini çocuklarla geçirdi.

Proje kapsamında yaklaşık 600 çocuğa oyuncak hediye edildi.

Derneğin Onursal Başkanı İbrahim Enes Duruay, mutluluğun her çocuğun hakkı olduğunu belirterek, çocuk haklarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Duruay, "Eli de gönlü de açık bir milletiz ve dünyanın dört bir yanına insani yardımda bulunuyoruz ancak bu yardımlar arasında zaman zaman çocuklar unutuluyor, oysa savaşlardan ve insani krizlerden en çok etkilenenler çocuklar oluyor." ifadesini kullandı.

Dernek gönüllüsü Esra Öztürk de kamptaki çocukların zorlu eğitim şartlarına dikkati çekerek, bir sonraki ziyaretlerinde de kırtasiye malzemeleri götüreceklerini anlattı.

