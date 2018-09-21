HABER

Savaş mağduru çocuklar oyuncaklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 18:30 | Son Güncelleme

Hempa Çocuk Derneğince, AFAD'ın desteklediği proje kapsamında Suriye'nin Azez kentinde yaklaşık 600 çocuğa oyuncak dağıtıldı

Hempa Çocuk Derneği üyeleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) desteklediği proje kapsamında Suriye'nin Azez kentindeki Türkmen çocuklara oyuncak dağıttı.

Hempa Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Azez'de Türkmenlerin kaldığı kamplara giden dernek üyeleri, tüm günlerini çocuklarla geçirdi.

Proje kapsamında yaklaşık 600 çocuğa oyuncak hediye edildi.

Derneğin Onursal Başkanı İbrahim Enes Duruay, mutluluğun her çocuğun hakkı olduğunu belirterek, çocuk haklarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Duruay, "Eli de gönlü de açık bir milletiz ve dünyanın dört bir yanına insani yardımda bulunuyoruz ancak bu yardımlar arasında zaman zaman çocuklar unutuluyor, oysa savaşlardan ve insani krizlerden en çok etkilenenler çocuklar oluyor." ifadesini kullandı.

Dernek gönüllüsü Esra Öztürk de kamptaki çocukların zorlu eğitim şartlarına dikkati çekerek, bir sonraki ziyaretlerinde de kırtasiye malzemeleri götüreceklerini anlattı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bilal Erdoğan, milli sporlarda başarının artması için destek istediBilal Erdoğan, milli sporlarda başarının artması için destek istedi
Rus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladıRus Pobeda Havayolları’nın Sabiha Gökçen uçuşları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hempa Çocuk Derneği Hempa Onursal Başkanı İbrahim Enes Duruay

En Çok Okunan Haberler

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

TSK açıkladı: PKK'nın lider kadrosundan 3 terörist öldürüldü

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Buraya 400 yıldır tek bir yağmur damlası dahi düşmüyor!

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Adalet Bakanı'ndan şaşırtan kriz açıklaması: Bu yaşadıklarımız psikolojik

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.