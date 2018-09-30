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Savaş mağduru çocukların yüzünü güldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Kilis'teki Elbeyli Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyeli çocuklar, "Sınırsız Şenlik" etkinliğiyle gönüllerince eğlendi

KİLİS (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneğince (UMHD) Suriyeli çocuklar için düzenlenen "Sınırsız Şenlik", Kilis'teki Elbeyli Konaklama Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikle sona erdi.

UMHD gönüllüleri, şenlik kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde düzenlenen etkinliklerin ardından Kilis'teki Elbeyli Konaklama Merkezi'ne geldi.

Merkezde çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllüler, çocukları eğlendirdi.

Suriyeli çocuklar, kendileri için hazırlanan sokak oyunları, çocuk tiyatrosu, ateş püskürtme ve sihirbazlık gösterilerini heyecanla izledi.

UMHD Genel Başkanı Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gün önce başlayan ve her gün başka bir bölgede gerçekleştirilen şenliğin bugün itibariyle sona erdiğini söyledi.

Son 2 günü Kilis'teki kamplarda kalan Suriyeli çocuklarla birlikte geçirdiklerini anlatan Yıldırım, "Hem Türkiye hem Suriye tarafında çocukların yüzleri bir nebze olsun gülsün diye buralara geldik. Mutluyuz, huzurluyuz daha yapacağımız ve yapmamız gereken çok şey var." diye konuştu.

Yıldırım, dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının bölgeye yardım eli uzatmasının şart olduğunu, bu sayede savaş mağduru çocuklarının geleceğinin düzgün şekillenebileceğini kaydetti.

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Elbeyli Konaklama Merkezi Sınırsız Şenlik Uluslararası Mülteci Hakları Derneği

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