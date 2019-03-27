Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Abdulkadir el-Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri oto kaporta işi yaptığını, ülkesindeki iç savaştan önce daha fazla para kazanmak amacıyla Katar'a gittiğini söyledi.

Hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

İç savaşın ailesini tehdit etmesi üzerine ailesini kurtarmak amacıyla Suriye'ye döndüğünü anlatan Salih, "Ailemi kurtarmak için Deyrizor'a geldiğimde Esed rejimi ve muhalifler arasında çalışmalar yaşanıyordu. Kurşun seslerinin geldiği yere uzak bir bölgeden geçerken başıma bir mermi isabet etti. Ailem beni en yakın hastaneye götürmüş ve 2 ay yoğun bakımda kaldım." dedi. Salih, hastaneden çıktıktan sonra annesi ve kardeşleriyle Türkiye'ye geldiklerini ve Şanlıurfa'ya yerleştiklerini dile getirdi.

Yaralandıktan bir yıl sonra sara nöbetleri geçirmeye başladığını anlatan Salih, şöyle devam etti: "Gittiğim hastanelerde doktorlar başıma isabet eden mermi çekirdeğinin çıkmadığını, sara nöbetlerinin de bu mermi nedeniyle olduğunu söylediler. Ameliyat olmak için birçok hastaneye gittim ama bütün doktorlar ameliyatın çok riskli olduğunu, ölebileceğimi veya felç kalabileceğimi söylediler. Bu nedenle ameliyat olamadım.

Yaklaşık 3,5 yıldır ilaç kullanıyorum. İlaçlar artık bana fayda etmiyor. Bayılmaya devam ediyorum. Girdiğim işlerde de nöbet geçirmem nedeniyle işten çıkarıldım, kimse beni çalıştırmak istemedi. Şimdi iki çocuğum, eşim, annem ve kardeşlerimle yaşam mücadelesi veriyorum."

Salih, hayırseverlerden kendisine uygun bir iş bulunması için destek beklediğini sözlerine ekledi.

'MERMİ ÇEKİRDEĞİ İLE BİRLİKTE HAYATINA DEVAM EDECEK' Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkan Doç. Dr. Hamza Karabağ da mermi çekirdeğinin Salih'in baş kısımda kulak ile bağlantılı olan kemik içerisinde bulunduğunu belirtti.

Mermi çekirdeğinin riskli bir bölgede bulunduğunu anlatan Karadağ, "Merminin bulunduğu alan itibarıyla ameliyat edilmesi çok riskli. Çünkü ameliyat yapılması durumunda merminin bulunduğu bölgeden dolayı hastanın felç olması, idrarını kaçırması, konuşma bozukluklarının ortaya çıkması gibi ağır durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenlerden dolayı da ameliyatı uygun bulmuyoruz.