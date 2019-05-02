HABER

Savaş mağduru korunga bitkisi, anavatanına dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

TÜRKİYE topraklarından çıkıp bütün dünyaya yayılan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra unutulan korunga bitkisi için Tekirdağ'da deneme tarlaları oluşturuldu.

Savaş mağduru korunga bitkisi, anavatanına dönüyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRKİYE topraklarından çıkıp bütün dünyaya yayılan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra unutulan korunga bitkisi için Tekirdağ'da deneme tarlaları oluşturuldu. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Tuna, "Korunga hem işlenebilen tarım alanlarında biçilir. Kuru ot üretimi hem de mera alanlarında otlatılarak değerlendirmek amacıyla yetiştirmeye uygundur. Bu nedenle bölgemize alternatif bir yem bitkisi kazandırmak amacıyla bu bitki üzerine çalışmayı seçtik" dedi.
1500'lü yıllardan Türkiye topraklarının kültürel bitkisi olup daha sonrasında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılan efsane korunga bitkisi için Tekirdağ'da deneme tarlaları oluşturularak ekimi yapıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekimini yapacak insanların askere, gitmesi ve yine savaşlardan sonra ortaya çıkan azotlu gübreler nedeniyle unutulmaya yüz tutan korunga bitkisi, Tekirdağ'da bölgeye alternatif bir yem bitkisi kazandırmak amacıyla TÜBİTAK'a proje hazırlandı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tala Bitkileri Bölümü Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Tuna, korunga bitkisi için arkadaşlarıyla TÜBİTAK'a bir proje hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, "Neden korunga neden bu bitkiyi seçtik. Ülkemiz aslında her türlü bitkinin başarıyla yetiştirilebileceği birçok farklı koşula sahip büyük bir ülkedir. Korunga hem işlenebilen tarım alanlarında biçilir. Kuru ot üretimi hem de mera alanlarında otlatılarak değerlendirmek amacıyla yetiştirmeye uygundur. Bu nedenle bölgemize alternatif bir yem bitkisi kazandırmak amacıyla bu bitki üzerine çalışmayı seçtik. Korunga yabancı döllenen kırsal ömrü çok yıllık baklagiller bitkisidir. Kireçli topraklarda ve kıraç koşullarda yetiştirilebilmektedir. Hatta bu gibi alanlarda rakip tanımayan bir bitkidir. Asitliğe toleransı pek iyi değildir. Kıraç koşullarda bir defa bölgemizde ise iki defa biçilebilmektedir. Ancak ben 5- 6 yıldır kampüsümüzde üzerinde çalışmaktayım. Geçen yıl yağışlı bir yıldı. Özellikle yaz aylarında muazzam bir yağış aldık. Dünyanın değişik yem bankalarından temin edilmiş, genetik materyallerin ekili olduğu deneme alanımızdaki bitkilerin yüzde 30'u üçüncü biçimi verdi. Yani buda kesin değil yapılacak ıslah çalışmalarında korungada yonca gibi ikiden üçten fazla biçme hale getirilebileceğini düşünüyorum. Bu bitkileri böyle hazır yakalamışken seçtik. Korungayı üç, dört, beş biçimli hale getirmek bizim hedefimiz. Bitki kurağa ve soğuğa oldukça dayanıklı. Sekiz, on metre derinliğe kadar inebilen kazık kök sistemiyle toprağa ıslah etme özelliğine sahip" dedi.
'ARILAR İÇİN ÇOK DEĞERLİ'
Korunganın yonca bitkisine aksine bünyesinde bulundurduğu fenotik bileşikler ve bu bileşikler sayesinde mera karışımlarına rahatça girebildiğini ve otlatılabildiğini ifade eden Tuna, "Arılar içinde çok değerli bir polen ve nektar kaynağı. Balı çok kaliteli ballar arasında yer almaktadır. Hayvanlarda gözlenebilen bazı sindirim sistemi problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda farklı parazit özelliklerinde de sahiptir. Korunga ile beslenen hayvanların sindirim sistemlerinde bulunan kurtçuklar ve parazitler atılmaktadır. Bundan dolayı da çok eskiden beri bilinen bir bitkidir. Tarımı ülkemizin bulunduğu coğrafi bölgeden başlamıştır. Ülkemizde kültürü yapılan en eski bitkilerden birisidir. 1500'lü yıllarda da Avrupa'ya daha sonrada dünyanın diğer ülkelerine yayılmıştır. Bir zamanlara Fransa ve İngiltere'de tarım alanlarının 7'de 1'inde korunga bitkisi yetiştirildiği bilinmektedir" dedi.
'SAVAŞ MAĞDURU BİTKİ'
Prof.Dr. Tuna, İkinci Dünya Savaşı'nda dünyada ciddi bir gıda sorunu baş gösterdiğini belirterek, "Bu savaşlar boyunca tarımsal üretim yapacak olan genç güçlü insanlar askerlik yaptı. Çiftlikler elden çıktı, üretimleri durdu. Savaştan sonrada muazzam bir nüfus artışı başladı. Bu da tabi ki beraberinde bir gıda sorununu ortaya çıkardı. O zamanlarda dünya açlık ile karşı karşıya kaldı. Tabi ki bu hükümetlerde doğal olarak paniğe neden oldu. O günlerde yeni yeni kullanılmaya başlanan ve farkına varılan kimyasal gübreler çıkmıştı. Hükümetler bu gübreleri devletine göre, devletin ekonomik gücü varsa bedava verdi. Sonuçta çok uygun fiyatlara veya bedava verdi. Çiftçide bir şekilde azotlu gübrelere tepkisi iyi olan bitkileri ekmeye yani tahılları ekmeye teşvik edildi. Bu nedenle gübrelere tepkisi olan tahılların ekim alanları baklagillerin aleyhine işlemiş. Tüm bunların sonucu olarak dünyanın birçok yerinde korunga bitkisinin yetiştiriciliği hemen hemen terk edildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

Savaş mağduru korunga bitkisi, anavatanına dönüyorSavaş mağduru korunga bitkisi, anavatanına dönüyorSavaş mağduru korunga bitkisi, anavatanına dönüyorSavaş mağduru korunga bitkisi, anavatanına dönüyor

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
Karlıova’da sağanak etkili oldu, yollar göle döndüKarlıova’da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandıKüçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismarı öven kadın gözaltına alındı

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.