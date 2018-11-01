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Savaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak protezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi ile Suriye'nin İdlib kentinde bulunan 3 merkezde, el ve ayak protezi takılan bin 300'ü çocuk 6 bin 500 Suriyeli, yaşama tutundu.  Ülkelerindeki iç savaşta, bombardımanda ya da keskin nişancılar tarafından vurularak, uzuvlarını kaybeden Suriyelilere, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nce finanse edilen, Relief International'ın ortak kurumu Ulusal Proje, Protez ve Ortez Sağlık Derneği'nce yardım ediliyor.

Savaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak protezi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesi ile Suriye'nin İdlib kentinde bulunan 3 merkezde, el ve ayak protezi takılan bin 300'ü çocuk 6 bin 500 Suriyeli, yaşama tutundu.
Ülkelerindeki iç savaşta, bombardımanda ya da keskin nişancılar tarafından vurularak, uzuvlarını kaybeden Suriyelilere, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nce finanse edilen, Relief International'ın ortak kurumu Ulusal Proje, Protez ve Ortez Sağlık Derneği'nce yardım ediliyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ile Suriye'nin İdlib kentinde bulunan 3 merkezde, yerel ortaklarla çalışılarak, engelli mültecilere el ve bacak protezlerini de içerecek kapsamlı fizyoterapi hizmetleri sunuluyor. Toplam 58 kişinin çalıştığı merkezde görevli Raed Almasri, 2013 yılından bu yana hizmet verdiklerini belirterek, bin 300'ü çocuk 6 bin 500 kişiye el ve ayak protezi taktıklarını ve psikolojik destek verdiklerini söyledi. Almasri, "Suriye'de iç savaş nedeniyle yaralanan ve uzuvlarını kaybedenler bize başvuruyor. Biz de çalışan uzman arkadaşlarımızla hastalara hem protez takıyor ve hem de psikolojik destek vererek onları yeniden hayata bağlıyoruz" dedi.
Şam yakınlarındaki bombardımanda dizinden aşağısını kaybeden Muhammed Mahmut, "Ben Şam'da yaşıyordum. Bundan 3 yıl önce, uçak saldırısı oldu. Bu sırada şarapnel parçaları sol ayağımı yaraladı. Tedavi oldum ancak faydasını görmedim ve ayağım kesildi. Burada tedavi oldum ve bana protez takıldı. Bundan sonra hayatımı kendi imkanlarımla devam edeceğim. Dernek yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.

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Savaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak proteziSavaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak proteziSavaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak proteziSavaş mağduru Suriyelilere, el ve ayak protezi

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