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Savaş Muhabirinin Yaşamı Beyaz Perdede

22.11.2018 22:14 | Son Güncelleme

Oscar adayı yönetmen Matthew Heineman’ın, Sri Lanka, Irak ve Suriye’de savaş cephelerinde hayatını tehlikeye atan Sunday Times gazetesi muhabiri Marie Colvin’in hikayesini anlattığı A Private War/ Özel Bir Savaş adlı film, savaş muhabirlerinin yaşadıkları tehlikeleri gözler önüne seriyor

Savaş Muhabirinin Yaşamı Beyaz Perdede

Filmde Colvin’i, Oscar adaylığı olan bir başka başarılı isim, Rosamun Pike canlandırıyor.

Pike, dünyanın dört bir yanındaki kıyımları aktaran cesur, azimli ve meraklı İngiliz gazeteci Marie Colvin’e dönüşüyor.

Sri Lanka’da 2001’de roket güdümlü bomba nedeniyle sol gözünü kaybetmek de Colvin’i yavaşlatmamış. Ancak savaşın yaralarının zihinsel ve fiziksel etkileri olmuş. Rosamund Pike, Marie Colvin’in iç mücadelesini ekrana yansıtıyor.

Yönetmen Matthew Heineman, 2012’de Humus’ta Beşar Esat rejiminin bombardımanı altında kaldığında bile korkmayan Colvin’in karakterinin karmaşıklığını, cesaretini ve haberi bulup çıkarma güdüsünü inceliyor.

Bir belgeselci olarak Heineman filmine gerçek hayatın dokusunu katmaya çalışmış. Colvin’in Irak’ta bir toplu mezar keşfettiği sahnede etrafta toplanarak yas tutan yerli halkı, gerçek savaş kurbanlarından seçmiş.

Rosamund Pike’ın da benzer bir anısı var. Suriye’de Humus kuşatması sırasında güvenli bir evde çocuklarıyla birlikte sıkışıp kalan mülteci bir kadınla çekilen doğaçlama bir sahneyi anımsıyor.

Kadın bir tercüman aracılığıyla Pike’a bebeğini yalnızca şekerli suyla besleyebildiğini, çünkü diğer çocuğunu bombalı saldırıda kaybetmesinin travması yüzünden sütünün kesildiğini anlatmış.

Pike işte o anda Colvin’i neyin teşvik ettiğini anladığını söylüyor. Onuteşvik eden, bir gazetecinin bedeli ne olursa olsun insanların acısına tanık olma sorumluluğu.

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