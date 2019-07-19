"Savaş Muhabirliği Eğitimi zor bölgelerde görev yapacak nitelikli gazeteciler yetiştiriyor"

ZUHAL DEMİRCİ - Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Savaş Muhabirliği Eğitimi'ne ilişkin, "Bir muhabirin, gerek savaş alanında gerek doğal afetlerde ve zor şartlarda karşılaştığı zorlukları önceden aşabilmeleri ve onlara yol göstererek, çalışmalarını dünya kamuoyuna daha sağlıklı iletebilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz." dedi. İnal ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar, AA ve TİKA iş birliğinde 22 Temmuz-2 Ağustos'ta, ilk kez Arapça yapılacak ve 12 farklı ülkeden yerel gazetecilerin katılacağı "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" öncesi değerlendirmelerde bulundu. İnal, Emniyet Teşkilatı'nın eğitim alanında en önemli penceresi niteliğinde olan Polis Akademisi'nde, pek çok farklı ülkeden öğrenciye çeşitli eğitimlerin verildiğini belirterek, teşkilatın Savaş Muhabirliği Eğitimi ile bu deneyimlerini AA gibi kuruluşlarla paylaştığını dile getirdi. Eğitimlerin oldukça dolu bir içeriğe sahip olduğunu söyleyen İnal, "Bir muhabirin, gerek savaş alanında gerek doğal afetlerde ve zor şartlarda karşılaştığı zorlukları önceden aşabilmeleri ve onlara yol göstererek, çalışmalarını dünya kamuoyuna daha sağlıklı iletebilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz." dedi.

Gazetecilerin, Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde ileri derece sürüş teknikleri, arazide pusulayla yol bulma, barınak yapma, baskı altında stres ve iletişim teknikleri ve risk analizi yapabilme gibi çeşitli dersler aldıklarını belirten İnal, medya mensuplarına ayrıca karada, suda, sıcak ve soğuk havada karşılaşabilecekleri sıkıntılarla baş edebilmeleri konularında eğitim verildiğini aktardı. İnal, ilk dönemlerde Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin sadece AA çalışanı gazetecilere verildiğini fakat daha sonra eğitimin uluslararası boyut kazanarak, yabancı basın mensuplarına da verilmeye başlandığını anlattı. Fatih İnal, "14 dönemden bu yana 77'si yabancı uyruklu olmak üzere 316 gazeteci arkadaşımıza bu eğitimi veriyoruz. İnşallah 15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde tamamı farklı bölgelerde ve zor şartlarda görev yapan gazeteci arkadaşlarımıza burada eğitim vereceğiz." ifadesini kullandı. 15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin Arapça verileceğini söyleyen İnal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemki eğitime katılacak gazetecilerin büyük çoğunluğu, zor şartların, bir yandan iç kargaşa, savaş ve güç dengelerinin hüküm sürdüğü coğrafyalardan gelecek. Biz savaşı biliyoruz. Savaşın getireceği zorlukları en iyi anlayabilecek ve burnumuzun dibinde yıllarca süren savaşın mağdurlarına ev sahipliği yapmış bir millet olarak, savaşın bir millete getirebileceği acıların neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Gönlümüz, hiç savaşların olmamasını, çocukların gözyaşı dökmemesini, annesiz babasız kalmamasını arzu eder ama savaş bu dünyanın bir maalesef gerçeği. Arkadaşlarımıza da onların hassasiyetlerini anlayacak şekilde aynı programı Arapça verecek olmanın gururunu yaşıyoruz."

Savaşların yaşandığı olağanüstü bölgelerde, gazetecilerin için taciz, gözaltı, haber kaynakları ve ekipmanlarının elinden alınması gibi birçok olumsuz durumla karşı karşıya kalabildiğine dikkati çeken İnal, "Bu çatının altında bir araya gelen gazeteciler, böyle durumlarla nasıl baş edeceklerini, arazide kaldıklarında nasıl barınak yapabileceklerini, yerel kaynaklarla nasıl iş birliğine giderlerse sağlıklı olunacağını öğreniyor." diye konuştu. - "Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak nitelikli gazeteciler yetişiyor" TİKA Başkan Vekili Kayalar da AA ve TİKA iş birliğinde 2017'den beri savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak nitelikli ve eğitimli gazeteciler yetiştirmek amacıyla Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin verildiğini hatırlattı. Kayalar, "AA Haber Akademisi tarafından verilen Savaş Muhabirliği Eğitim programına aralarında Afganistan, Bosna Hersek, Etiyopya, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Kenya, Kamerun, Pakistan, Sırbistan ve Filipinler gibi pek çok ülkenin bulunduğu 30 ülkeden, 100'e yakın medya mensubu katıldı." ifadesini kullandı.