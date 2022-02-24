Savaş ortasında dünyayı meraklandıran görüntü! Bakanlık önünde yakılan gizemli belgelerde ne vardı?

Son günlerde peş peşe yaşanan gerilimlerin ardından akıllara gelen "Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı?" sorusu bugün sabah saatlerinde yanıt buldu. Putin'in emri ile Rusya Ukrayna'ya saldırmaya başladı ve bölgeden dehşet verici görüntüler geldi. Dünyada 1 numaralı gündem olan saldırıda ise kameralara yansıyan bir görüntü izleyen herkesi meraklandırdı.

O BELGELERDE NE VAR?

İnsanlık dışı görüntülerin geldiği Ukrayna'da bir görüntü diğerlerinden daha çok dikkat çekti. Ukrayna yerel medyası ve sosyal medyada yer alan görüntülerde Ukrayna Savunma Bakanlığı önünde bazı belgelerin yakıldığı görülüyor. Al Jazeera'nin de paylaştığı videoda bir grup asker çuval çuval kağıdı ateşe atarak yok ediyor.

BELGELER NEDEN YAKILDI?

Görüntülerden sonra belgelerin yakılma sebebi tartışma konusu oldu. Kimileri bunu Rusya ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin feshi ile ilişkilendirirken kimileri ise bunların gizli belgeler olduğunu ve imha edildiklerini düşünüyor. Bazı yorumlara göre ise bu akıllıca bir kurgu.

NELER YAŞANDI?

Dünya bu sabaha saldırı haberiyle uyandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. İlerleyen saatlerde sıcak çatışmanın yaşandığı bölgelerden dehşet verici görüntüler geldi. Rusya tarafından yapılan açıklamada saldırının ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi. Saldırı dünyada birçok ülke tarafından kınandı.

