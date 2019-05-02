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Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, mermilerin evde oyun oynayan çocukların bulunduğu odadaki televizyona isabet etmesi, büyük paniğe neden oldu

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, ateşlenen mermilerin evde oyun oynayan çocukların bulunduğu odadaki televizyona isabet etmesi, büyük paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi 1682. Sokak'ta karşılaşan iki grup, bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi, çatışmada bir şüpheli bacağından yaralanırken, gruptakiler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, çatışmanın olduğu sokaktaki evin odasında iki çocuk televizyonda savaş oyunu oynarken mermilerden ikisi televizyona isabet etti. Kapanan televizyonda iki delik gören 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklar, babaları Şeref Yıldız'a durumu bildirdi.

Odaya giren Yıldız, çocuklarının atlattığı tehlike karşısında panik yaşadı. Büyük bir şok yaşadıklarını belirten Yıldız, yaşananların bazı televizyon dizilerindeki sahnelerden kaynaklandığını öne sürdü.

Yetkililerden bu tür magandalara ağır cezalar verilmesini isteyen Yıldız, çocuklarının ve kendilerinin travma yaşadığını söyledi.

Öte yandan olay yerinde incelemelerde bulunan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar çatışma silahlı yaralama

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