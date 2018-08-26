SARP ÖZER - Türk savaş pilotları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan ve dünyada sayılı ülkede bulunan simülatörlerle acil durumlarda en doğru kararı vermek için eğitiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savaş pilotlarının eğitim seviyelerini uçuş emniyetinden taviz vermeden, pilot ve uçak kaybı yaşamadan en üst seviyeye çıkarmak için Hava Kuvvetleri Komutanlığında uçuş simülatörleriyle yoğun eğitim veriliyor.

Bu eğitimler yurt genelindeki ana jet üs komutanlıklarında konuşlu F-16 Simülatör Filo Komutanlıklarınca sağlanıyor.

Komutanlıklardaki F-16 uçuş simülatörüyle harbe hazır pilot yetiştirilmesinde zamandan ve maddi yönden tasarruf sağlamak, yeni silah ve sistemlere yönelik eğitim seviyesini kısa zamanda en üst seviyeye çıkarmak için çalışılıyor. Öğretmeninden öğrencisine kadar tüm savaş pilotları simülatörlerde eğitime tabi tutuluyor. Tüm üs komutanlıklarında bulunan simülatörler birbirlerine bağlanabildiği için eş zamanlı uçuşlar da gerçekleştirilebiliyor.

Bir uçuşun maliyetinin on binlerce dolar olduğu düşünüldüğünde simülatörlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına sağladığı avantajlar dikkati çekiyor.