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Savaş Sonrası 50 Yıllık Mesleğini Türkiye'ye Taşıdı

09.02.2019 19:01 | Son Güncelleme

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye gelen bakır ustası Ali Hinki, ailesiyle yerleştiği Gaziantep'te, babasından öğrendiği 50 yıllık bakırcılık mesleğini sürdürüyor

Savaş Sonrası 50 Yıllık Mesleğini Türkiye'ye Taşıdı

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye gelen bakır ustası Ali Hinki, ailesiyle yerleştiği Gaziantep'te, babasından öğrendiği 50 yıllık bakırcılık mesleğini sürdürüyor.

Halep'te öğrendiği bakır işlemeciliğini oğullarına da öğreten Hinki, bakır işlemeciliğinin merkezi konumundaki Gaziantep'te, levha olarak aldığı bakırı tamamen el işlemeciliğiyle birbirinden güzel eşyalara çeviriyor.

Yaptığı ürünleri çarşıya gelen yerli ve yabancı turistlere satarak geçimini sağlayan Hinki'nin tek isteğiyse, ülkesinde barışın sağlanmasıyla, vatan hasretini dindirebilmek.

Halep Bakırcılar Çarşısı'nda babasının dükkanında mesleği öğrenmeye başladığını anlatan Hinki, "Bakırcılık mesleğine başladığımda 8 yaşındaydım. Mesleği babamdan öğrendim ama 20 yaşıma geldiğimde ondan daha iyi eserler yapmaya başladım. 50 senedir bakırcılık yapıyorum. Mesleğini sevmen gerekir, eğer sevmezsen yapamazsın. Bu işi çok severek yapıyorum" dedi.

Halep'te güzel bir yaşamlarının olduğunu ancak savaş çıkınca can güvenlikleri olmadığı için her şeyi geride bırakarak Gaziantep'e geldiklerini dile getiren Hinki, "Savaştan önce de Gaziantep'e geliyordum. Burada fuara katılmıştım o nedenle birlikte iş yaptığımız arkadaşlarım vardı. Savaş çıkınca da mesleğimi sürdürebilmek için Gaziantep'e gelmeyi tercih ettim. Başka iş yapamazdım. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Geldiğimin ikinci gününde çalışmaya başladım. Halep'te biz tamamen el işiyle mesleği yapıyorduk. Burada biraz daha makineler gelişmiş" diyerek sözlerine devam etti.

Şimdilerde 6 yaşında olan torunu Ali'nin de yavaş yavaş dükkana geldiğini ve eline çekici alarak bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Hinki, "3 oğlum burada, biri ise Halep'te bakırcılık mesleğini sürdürüyor. Torunum Ali de bu işe yatkın. Allah ömür verirse ona da geleneksel mesleğimizi öğreteceğim" şeklinde konuştu.

''Ülkemi çok özledim''

Ülkesini çok özlediğini ve bir gün mutlaka döneceğini söyleyen Hinki, "Burada yaşamaktan memnunum ancak yine de insan vatanına dönmek istiyor. Sorun çözülür barış gelirse ülkeme, Halep'e dönmek istiyorum. Yurduma, vatanıma dönerek kalan hayatımı orada sürdürmek istiyorum. Çünkü bütün geçmişim, çocukluğum orada" diyerek duygularını ifade etti.

Savaş nedeniyle Suriye'deki eğitimini yarıda bırakarak Türkiye'ye geldiğini söyleyen Ali Hinki'nin oğlu Ahmet Ramazan Hinki, ''Gaziantep'e geldiğimde hem baba mesleğini sürdürmek hem de aile geçimine katkıda bulunmak için bu mesleğe başladım. Şimdi babamla birlikte burada çalışıyorum. Babam 50 yıl önce babasından öğrenmiş, Şimdi ben de yavaş yavaş öğreniyorum ve daha sonra da kendi çocuklarıma da öğreteceğim'' diye konuştu.

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