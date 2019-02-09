Savaş Sonrası 50 Yıllık Mesleğini Türkiye'ye Taşıdı

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye gelen bakır ustası Ali Hinki, ailesiyle yerleştiği Gaziantep'te, babasından öğrendiği 50 yıllık bakırcılık mesleğini sürdürüyor.

Halep'te öğrendiği bakır işlemeciliğini oğullarına da öğreten Hinki, bakır işlemeciliğinin merkezi konumundaki Gaziantep'te, levha olarak aldığı bakırı tamamen el işlemeciliğiyle birbirinden güzel eşyalara çeviriyor.

Yaptığı ürünleri çarşıya gelen yerli ve yabancı turistlere satarak geçimini sağlayan Hinki'nin tek isteğiyse, ülkesinde barışın sağlanmasıyla, vatan hasretini dindirebilmek.

Halep Bakırcılar Çarşısı'nda babasının dükkanında mesleği öğrenmeye başladığını anlatan Hinki, "Bakırcılık mesleğine başladığımda 8 yaşındaydım. Mesleği babamdan öğrendim ama 20 yaşıma geldiğimde ondan daha iyi eserler yapmaya başladım. 50 senedir bakırcılık yapıyorum. Mesleğini sevmen gerekir, eğer sevmezsen yapamazsın. Bu işi çok severek yapıyorum" dedi.

Halep'te güzel bir yaşamlarının olduğunu ancak savaş çıkınca can güvenlikleri olmadığı için her şeyi geride bırakarak Gaziantep'e geldiklerini dile getiren Hinki, "Savaştan önce de Gaziantep'e geliyordum. Burada fuara katılmıştım o nedenle birlikte iş yaptığımız arkadaşlarım vardı. Savaş çıkınca da mesleğimi sürdürebilmek için Gaziantep'e gelmeyi tercih ettim. Başka iş yapamazdım. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Geldiğimin ikinci gününde çalışmaya başladım. Halep'te biz tamamen el işiyle mesleği yapıyorduk. Burada biraz daha makineler gelişmiş" diyerek sözlerine devam etti.