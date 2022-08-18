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  4. Savaş sonrası bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret

Savaş sonrası bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret

18.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaş sonrası ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti için Ukrayna'ya gitti. Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor. Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Savaş sonrası bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Lviv’e gitti. Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE ÜÇLÜ ZİRVE

Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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