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Savaş söylentileri tedirgin etmişti... Tayvan krizine bir ülke daha dahil oldu!

02.08.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin-ABD arasında gerilime neden olan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinin yankıları sürerken İngiltere basınından da ilginç bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, bazı İngiliz milletvekillerinin Tayvan'a ziyaret gerçekleştireceğini öne sürdü. Öte yandan söz konusu ziyaretin gerçekleşmesi durumunda bölgedeki gerilimin daha da artacağı tahmin ediliyor.

Savaş söylentileri tedirgin etmişti... Tayvan krizine bir ülke daha dahil oldu!

Tüm dünyanın endişeyle takip ettiği ABD-Tayvan-Çin arasındaki krize bir ülke daha katıldı. İngiltere basınında yer alan bir habere göre, İngiliz milletvekillerinin yıl sonunda Tayvan’ı ziyaret etmeyi planladıkları öne sürüldü. İşte haberin detayları...

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin muhtemel Tayvan ziyareti nedeniyle ABD ile Çin arasında başlayan gerilim dünyanın gündemindeyken, İngiliz basınında yer alan bir haberde İngiltere Parlamentosu’nun bir alt kanadı olan Avam Kamarası’ndan Dışişleri Komitesi’nin, bölgede artan gerilime rağmen kasım veya aralık aylarında Tayvan’ı ziyaret etmeyi planladığı iddia edildi.

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TAYVAN'I ZİYARET EDECEKLER

Haberde, ilk olarak bu yılın başlarında yapılması planlanan ancak heyetin bir üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenen gezinin İngiltere’nin Tayvan’a verdiği desteği göstermeyi amaçladığı aktarıldı. Habere göre Muhafazakar Parti milletvekili Tom Tugendhat’ın bu yıl Tayvan’a ziyaret edecek heyete başkanlık etmesi beklenirken, heyetin Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşüp görüşmeyeceğinin ise belli olmadığı ifade edildi.

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Kaynakların öne sürdüğüne göre, heyet şu anda ziyaret tarihleri de dahil olmak üzere gezinin ayrıntılarını belirliyor. Bu yılın sonunda milletvekili Tugenhadt başkanlığında yapılacağı iddia edilen potansiyel ziyaret, İngiltere’nin Tayvan ile bağlarını güçlendirmek istediğinin bir işareti olarak görülüyor.

Avam Kamarası’nın Dışişleri Komitesi daha önce Çin’in kendisine ait olduğunu öne sürdüğü demokratik olarak yönetilen Tayvan’ı ziyaret etme konusunda "uzun süredir niyeti olduğunu" söylemiş ancak ziyaretin ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı.

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İngiltere’deki Tayvan temsilciliği ise, Tayvan’ın İngiltere’den yapılan ziyaretler de dahil olmak üzere İngiltere ile ilişkilerini güçlendirmek için her türlü fırsatı memnuniyetle karşıladığını aktararak, potansiyel ziyaret hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, son aylarda batılı ülkeleri Tayvan’ın kendisini Çin’den koruyabilmesini sağlamaya çağırmıştı. Truss, haziran ayında yaptığı bir açıklamada İngiltere’nin Tayvan’a silah sağlaması gerektiğini belirtmişti.

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TAYVAN'A ZİYARET KRİZİ

Geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ın başkenti Taipei’ye muhtemel bir gezi düzenleyeceği haberlerinin ardından ABD ve Çin arasında gerilim yükselmişti. Çin, ABD’yi böyle bir harekete karşı defalarca uyararak, seyahat devam ederse “kararlı adımlar” atmakla tehdit etti.

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ABD Başkanı Joe Biden ile 28 Temmuz’da telefonda görüşen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Biden’a Tayvan üzerinde "ateşle oynamaması" konusunda uyarıda bulunmuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Ateşle oynayan kendini yakar. ABD tarafının bunu açıkça görebileceğini umuyoruz. ABD, tek Çin ilkesine saygı göstermeli ve üç ortak bildiriyi hem sözlü hem de fiili olarak uygulamalıdır” ifadeleri yer almıştı.

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Bugün ise Çin hükümetinden bir sözcü, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Tayvan gezisine devam etmesi halinde ordusunun "boşuna oturmayacağını" söyledi.

PELOSİ’NİN BU AKŞAM TAYVAN’A GİTMESİ BEKLENİYOR

Tayvan medyasının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Pelosi’nin bugün yerel saatle 22.30’da başkent Taipei’de yer alan Songshan Havalimanı’na inmesinin beklendiği öne sürüldü.

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Pelosi’nin ayrıca çarşamba günü 08.00’de Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve bazı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği, öğle saatlerinde de ülkeden ayrılacağı iddia edildi. Haberlerde, Tayvan güvenlik birimlerinin Pelosi’nin ziyareti için en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alacağı da yer aldı.

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TAYVAN LİSTEDE YER ALMAMIŞTI

Pelosi’nin merakla beklenen Asya gezisinin bugün Singapur ile başlamasının öncesinde dün Pelosi’nin ofisinden yapılan açıklamada gezi programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan’ın ismi geçmemişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan
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