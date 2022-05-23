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Savaş Suçu Davasında Rus Askere Ömür Boyu Hapis

23.05.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla ilgili olarak Ukrayna’da mahkemeye çıkarılan ve ilk savaş suçu yargılaması olarak kayda geçen davada Rus askere ömür boyu hapis cezası verildi.

Savaş Suçu Davasında Rus Askere Ömür Boyu Hapis

Tankçı komando askeri olan 21 yaşındaki Vadim Shishimarin, bir süre önce Ukrayna’da savaş suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 28 Şubat tarihinde 62 yaşındaki sivil Oleksandr Shelipov’un kasten öldürülmesi ve savaş suçu işlemekle suçlanan asker hakkında mahkeme kararını verdi. Yargıç Serhiy Ahafonov, silahsız bir sivilin öldürülmesi için otomatik silahla başından vurulması emrini verdiği gerekçesiyle Rus asker Shishimarin hakkında ömür boyu hapis cezasına hükmetti.

Hakkındaki kararı mahkeme salonundaki cam bölmeden izleyen 21 yaşındaki Rus askerin karara tepki vermediği görüldü.

Söz konusu dava, 24 Şubat’ta başlayan Rusya’nın Ukrayna saldırılarında savaş suçu işlendiğine dair iddialar açısından sembolik önem taşıyor. Ukrayna Rus güçlerinin ülkede tespit edilen 10 binden fazla savaş suçu işlediğini ve sivilleri katlettiğini iddia ederken Rusya’ysa bu iddiaları reddediyor.

Daha önce duruşmaya dair kendilerinin bilgi sahibi olmadıklarını açıklayan Moskova yönetimi kararın ardından da herhangi bir açıklama yapmadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi de Ukrayna’da savaş suçları işlendiğine dair soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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