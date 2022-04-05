“Savaş Suçu İddialarının Amacı Müzakereleri Baltalamak”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus güçlerince savaş suçları işlendiği iddialarıyla ilgili Batı’yı, “histerileri” besleyerek ülkesiyle Ukrayna arasındaki müzakereleri rayından çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Kiev ve Batı, Rusya’nın Ukrayna kasabası Buça’da savaş suçları işlediğini gösteren kanıtlar bulunduğunu öne sürüyor. Reuters haber ajansı ile diğer medya kuruluşlarının topladığı görüntüler ve görgü tanığı ifadeleri de kanıt olarak değerlendiriliyor.

Lavrov, herhangi bir delille desteklenmeyen bu suçlamaların, geçen hafta Türkiye’de Rus ve Ukraynalı heyetlerin buluşmasında sağlanan “ilerlemenin” hemen ertesinde getirilerek, müzakere sürecini baltalama amacı taşıdığına inandıklarını söyledi.

Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı videoda yaptığı açıklamada, “İddianın nedeninin, yürütülmekte olan müzakereleri sona erdirmek için bahane üretmek olduğunu düşünemeye meyilliyiz” ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yine bir delil göstermeden, Ukrayna’nın, Batı medyasının savaş suçları iddialarını yayınlamasından sonra “müzakere sürecini büsbütün kesmeye çalıştığını” da öne sürdü.

Lavrov, Ukrayna’nın askeri gücünün dağıtılması ve Naziler’den arındırılması ile Rusça konuşan nüfusun korunmasında hala ısrarcı olduklarını vurguladı; Kiev’in ise bunların gerçek sorunlar olduğunu reddettiğini söyledi. Lavrov’un bu sözleri altı haftadır süren savaşın ardından iki taraf arasındaki ayrılıkların hala aşılamadığının bir işareti olarak yorumlandı.

Ukrayna ve Batılı hükümetler, işgalin başlangıcında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından ortaya konan bu gerekçeleri, demokratik bir ülkeye karşı yasadışı bir saldırı için üretilmiş sahte bahaneler olarak niteliyor.

