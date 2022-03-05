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''Savaş Tahribat Büyümeden Sona Ermeli''

05.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Görüşme sonucunda, "Ukrayna'da savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi" gerektiği açıklaması yapıldı

''Savaş Tahribat Büyümeden Sona Ermeli''

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Görüşme sonucunda, "Ukrayna'da savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi" gerektiği açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ukrayna'daki savaşın gidişatının yeni insani krizler doğurduğu belirtilerek, bu konuda duyulan derin endişe ve üzüntü paylaşıldı. Uzaması halinde savaşın etkilerinin tüm bölge ve dünya için yıkıcı olacağı dile getirildi.

Savaşın daha fazla tahribata sebebiyet vermeden sona ermesi gerektiği vurgulandı ve Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermesi için ortak çabaların artırılması hususunda mutabık kalındığı aktarıldı. Türkiye'nin taraflarla sürekli temas halinde bulunduğu ve müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

ABD ile ikili ilişkiler konusunda ise, "ortak stratejik mekanizmanın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı" açıklandı. Görüşmede Suriye, Libya ve Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması, Türkiye-İsrail ilişkileri ve Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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