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"Savaş uçağı her yerden alınabilir önemli olan doğal gaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 00:24 | Son Güncelleme

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev: - "(Bulgaristan'ın ABD'den F-16 savaş uçağı alma planı) Savaş uçakları her yerden alınabilir, önemli olan doğal gazın gelmesi ve enerji santrallerinin çalışabilmesi" - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: - "Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye doğal gaz aktarımı durduğu anda bizim borularımız bomboş kalacak. Onları yeniden doldurmak üzere yeni kaynak aramak zorunda kalacağız. Madem Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projeleriyle ilgili adımlar atılıyorsa biz de 'Balkan' adını koyduğumuz, kuracağımız kendi dağıtım merkezimizden 16 milyar metreküp doğal gaz satabiliriz"

SOFYA (AA) - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Bulgaristan'ın ABD'den F-16 savaş uçağı alma planına ilişkin, "Savaş uçakları her yerden alınabilir, önemli olan doğal gazın gelmesi ve enerji santrallerinin çalışabilmesi." dedi.

Ülkeye iki günlük resmi ziyarette bulunan Medvedev, Başbakanı Boyko Borisov ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde ekonomi, enerji ve turizm alanındaki ikili ilişkilerin masaya yatırıldığını belirten Medvedev, gelecek yıl Rusya-Bulgaristan diplomatik ilişkilerinin 140. yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi.

Medvedev, iki ülkenin ortak bir tarih paylaştığına işaret ederek, bugün de bu ilişkilerin sürdüğünü dile getirdi.

Bulgaristan'ın geçmişte Güney Akım projesini iptal ettiğini anımsatan Medvedev, böyle bir şeyin tekrar yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Medvedev, "TürkAkım projesine gelince, Avrupa Birliği'nden (AB) bu proje için teminat bekliyoruz. Umarım geçmişteki Güney Akım projesinin kaderini paylaşmaz. Umarım, Bulgar meslektaşlarımız bunun farkında olup gerekli görüşmeleri yapıyorlardır." diye konuştu.

Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı için yaptığı görüşmelere ilişkin de Medvedev, "Savaş uçakları her yerden alınabilir, önemli olan doğal gazın gelmesi ve enerji santrallerinin çalışabilmesi." yorumunu yaptı.

- "Balkan'dan 16 milyar metreküp doğal gaz satabiliriz"

Bulgaristan Başbakanı Borisov da mevkidaşı ile görüşmesinde, Bulgaristan'ın gerek AB gerekse NATO'nun sadık bir ortağı olduğunu vurguladığını söyledi.

Bulgaristan'ın bölgede doğal gaz aktarımında kilit rol oynamaya kararlı olduğunu ve bunu hak ettiğini belirten Borisov, şöyle devam etti:

"Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye doğal gaz aktarımı durduğu anda bizim borularımız bomboş kalacak. Onları yeniden doldurmak üzere yeni kaynak aramak zorunda kalacağız. Madem Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projeleriyle ilgili adımlar atılıyorsa biz de 'Balkan' adını koyduğumuz, kuracağımız kendi dağıtım merkezimizden 16 milyar metreküp doğal gaz satabiliriz."

Maddi sorunlar nedeniyle inşaatı durdurulan Belene Atom Enerji Santrali alanında "naylonlara sarılıp paketlenmiş" Rus yapımı iki yeni reaktörün hazır bekletildiğini de anımsatan Borisov, Bulgaristan'ın bu reaktörlerin bedelini ödemesine rağmen kullanamadığına vurgu yaptı.

Başbakan Borisov, Bulgaristan'ın Rusya veya NATO arasında bir seçim yapmak zorunda olmadığını, Rusya ile ilişkilerinde pragmatik davrandığını bildirdi.

"Medvedev ile bugünkü görüşmemiz, silahlanma rekabetinin Soğuk Savaş dönemine göre daha büyük olduğu bir döneme denk geldi. Ben, herkesi müzakere masasına geri çağıranlardan biriyim." diye konuştu.

Borisov, Karadeniz'in savaş gemilerin gezdiği bir deniz değil bir turizm alanı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile basına kapalı bir görüşme yapan Rusya Başbakanı Medvedev, ziyaretinin ikinci gününde turizm ve ekonomik ilişkilerinin ele alınacağı karma bir iş forumuna katılacak.

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