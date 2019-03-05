"Savaş uçağı her yerden alınabilir önemli olan doğal gaz"

Medvedev, "TürkAkım projesine gelince, Avrupa Birliği'nden (AB) bu proje için teminat bekliyoruz. Umarım geçmişteki Güney Akım projesinin kaderini paylaşmaz. Umarım, Bulgar meslektaşlarımız bunun farkında olup gerekli görüşmeleri yapıyorlardır." diye konuştu.

Bulgaristan'ın geçmişte Güney Akım projesini iptal ettiğini anımsatan Medvedev, böyle bir şeyin tekrar yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Medvedev, iki ülkenin ortak bir tarih paylaştığına işaret ederek, bugün de bu ilişkilerin sürdüğünü dile getirdi.

Ülkeye iki günlük resmi ziyarette bulunan Medvedev, Başbakanı Boyko Borisov ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

SOFYA (AA) - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Bulgaristan'ın ABD'den F-16 savaş uçağı alma planına ilişkin, "Savaş uçakları her yerden alınabilir, önemli olan doğal gazın gelmesi ve enerji santrallerinin çalışabilmesi." dedi.

Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı için yaptığı görüşmelere ilişkin de Medvedev, "Savaş uçakları her yerden alınabilir, önemli olan doğal gazın gelmesi ve enerji santrallerinin çalışabilmesi." yorumunu yaptı.

- "Balkan'dan 16 milyar metreküp doğal gaz satabiliriz"

Bulgaristan Başbakanı Borisov da mevkidaşı ile görüşmesinde, Bulgaristan'ın gerek AB gerekse NATO'nun sadık bir ortağı olduğunu vurguladığını söyledi.

Bulgaristan'ın bölgede doğal gaz aktarımında kilit rol oynamaya kararlı olduğunu ve bunu hak ettiğini belirten Borisov, şöyle devam etti:

"Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye doğal gaz aktarımı durduğu anda bizim borularımız bomboş kalacak. Onları yeniden doldurmak üzere yeni kaynak aramak zorunda kalacağız. Madem Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 projeleriyle ilgili adımlar atılıyorsa biz de 'Balkan' adını koyduğumuz, kuracağımız kendi dağıtım merkezimizden 16 milyar metreküp doğal gaz satabiliriz."

Maddi sorunlar nedeniyle inşaatı durdurulan Belene Atom Enerji Santrali alanında "naylonlara sarılıp paketlenmiş" Rus yapımı iki yeni reaktörün hazır bekletildiğini de anımsatan Borisov, Bulgaristan'ın bu reaktörlerin bedelini ödemesine rağmen kullanamadığına vurgu yaptı.