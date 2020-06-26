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Savaş uçağı kuşlara yuva oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması, gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alan CF-104 Starfighter tipi bombardıman uçağı, Mersin'de, Pozcu Sahili'nde sergileniyor. Kentin simgesi haline gelen uçak, üzerine konan kuşlara, yuva oluyor.

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi savaş uçağı, gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması, gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

Uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi.

1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 21 yıldır Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu Sahili'nde sergileniyor. Kentin simgesi haline gelen uçağın çeşitli yerlerine kuşların yuva yaptığı görüldü.

BARIŞ HAREKATI SIRASINDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ, O DA SERGİLENİYOR

20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Gemisi de sergileniyor. Ele geçirildikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde 8 Nisan 1976- 12 Temmuz 1996 tarihleri arasında 'karakol botu' olarak görev yapan gemi, Mersin sahilinde ziyaretçileri ağırlıyor. Adını, Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe'de şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'den alan gemi, görevini tamamlamasının ardından çocuklara hem gemi sevgisini aşılamak hem de tarihi bilinç oluşturmak için Mersin'e getirildi. Efsane savaş uçağı ile aynı yerde sergilenen gemi, geldiği ilk günden beri yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

DHA

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