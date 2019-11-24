HABER

Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2019 16:52 | Son Güncelleme

Hindistan Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının motoru havadayken alev aldı.

Vahdet AYAZ, (DHA)- Hindistan Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının motoru havadayken alev aldı. Kaptan ve yardımcı pilotlar, fırlatma koltuğu ile atlayarak kurtuldu. O anlar ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
Olay, 16 Kasım’da meydana geldi. Hindistan Deniz Kuvvetleri’ne ait Mikoyan MiG-29K tipi savaş uçağının motoru, Goa eyaletindeki Vasco Da Gama kenti üzerinde eğitim uçuşu yaptığı sırada, teknik arıza sonucu alev aldı. Uçağın kaptan ve yardımcı pilotları, fırlatma koltuğu ile kurtuldu. Yerel medya, kaptan pilotun, düşüşe geçen uçağın yönünü yerleşim yerlerinin dışına doğru çevirdiğini ve yardımcı pilot ile birlikte uçaktan atladıklarını duyurdu.
Hindistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bir eğitim görevi sırasında, Dabolim'deki INS Hansa'dan ayrıldıktan sonra MiG-29K eğitim uçağının motoru, teknik arıza nedeniyle alev aldı. Pilotlar Kaptan M. Sheokhand ve Teğmen Cdr. Deepak Yadav güvenli bir şekilde fırlatma koltuğu ile kurtuldu” denildi.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Kolombiya'da sokağa çıkma yasağı eylemleri sonlandırmaya yetmediKolombiya'da sokağa çıkma yasağı eylemleri sonlandırmaya yetmedi
2 yaşındaki Ege, dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi2 yaşındaki Ege, dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 17 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 17 ölü

Paris’te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Paris'te binlerce kadın sokağa indi

Hindistan'da otomobil köprüden insanların üzerine uçtu! Ölü ve yaralılar var

Virajı alamadı! 20 metreden insanların üzerine uçtu

Bolivya'da seçimlerle ilgili yeni gelişme

Bolivya'da seçimlerle ilgili yeni gelişme

Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff'tan dikkat çeken 'İslam' açıklaması

Almanya'dan dikkat çeken 'İslam' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.