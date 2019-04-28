AA muhabirine konuşan Topaloğlu, IUS'taki eğitiminin ardından İstanbul Sinema Merkezinde sinema üzerine eğitim aldığını anlatarak, "Mezuniyetten sonra da sürekli Bosna Hersek'e gidip geliyordum. Sinema atölyesinden iki arkadaşımla burada bir şeyler yapmak istedik. Aklımızda hep bir belgesel fikri vardı." ifadelerini kullandı.

Bosna'daki 1992-1995 yıllarındaki savaşta başlarına gelen tüm kötülüklere rağmen Boşnak halkının affedici yanını en yalın haliyle anlatan belgesel, başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin yanı başındaki mütevazi kafenin sahibi Makbula Dervisagic'in anlatımıyla çekildi.

Belgeselin nerede çekilmesi gerektiği aşamasında adeta yaşayan bir mekan aradıklarını ifade eden Topaloğlu, "Makbula, Saraybosna'daki ilk durağımızdı çünkü Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne yakındı. Makbula'nın konuşkanlığı ve sıcaklığı da bizi hemen çekmişti. Bosna Hersek ve insanlarıyla ilk kez burada tanışmıştık." diye konuştu.

Topaloğlu, belgeseldeki ana karakter Makbula'nın aslında birçok insanın karşılaşma noktasını da temsil ettiğini belirterek, buradaki küçük kafenin farklı milletten birçok insanı bir araya getirdiğine işaret etti.

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Bosna Hersek denince akla ilk gelen kelimenin "savaş" olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Savaşa dair anlatılacak tek şey acı dolu hikayeler olmamalı. Boşnaklar coşku dolu insanlar. Makbula da bunun için iyi bir temsil. Çocukluğunda ve savaş döneminde çok sıkıntı yaşamış olmasına rağmen hayatında hiç sorun olmamış gibi konuşur, neşesi ve enerjisi acılarını yansıtmaz." dedi.

Topaloğlu, belgeselin de Boşnakların acılara karşı coşku ve neşesine odaklandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: