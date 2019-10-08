MAGAZİN

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Güvenli bölge harekatına 'savaşa hayır' diyerek desteklemediğini açıklayan ünlü şarkıcı, sosyal medyada tepki çekti. Salkım'ın bir astsubay ile savaş konusunda atışması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Savaşa Hayır' diyen Yeşim Salkım'dan Astsubay'a hakaret

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." şeklinde bir yorum paylaşan Salkım'a, tepki geldi.

'BOL KESEDEN ATMAK KOLAY TABİİ'

Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

"EVİNDE RAHAT UYURKEN, BEN ORADAN GELDİM"

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

ggu_1109

"KLAVYE DELİKANLISI"

Yeşim Salkım, bu sözlere de fazlasıyla içerleyerek, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı." yazdı. Salkım, ardından da kendisine cevap veren takipçisini engelledi.

ggu_2106

ASTSUBAY ÇIKTI

Tüm bu sözlü sataşmanın sonrasında Yeşim Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
Uzaya gidecekti! Hayali mahkemede bittiUzaya gidecekti! Hayali mahkemede bitti
Erkeklerle ilgili olay yorum: Testosteron hormonunu...Erkeklerle ilgili olay yorum: Testosteron hormonunu...
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım savaş

En Çok Okunan Haberler

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

Trump'ın tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

Trump'ın tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Ahu Uysal uzaya giden ilk Türk olacaktı! Hayali mahkemede bitti

Uzaya gidecekti! Hayali mahkemede bitti

Seda Akgül yine gündemde! 'Testosteron hormonunu...'

Erkeklerle ilgili olay yorum: Testosteron hormonunu...

Tarkan bir ayda 15 milyon TL kazandı

Tarkan'ın 7 konserden kazandığı para dudak uçuklattı

Doğa Rutkay cep telefonuyla ceviz kırdı

Doğa Rutkay cep telefonuyla ceviz kırdı

Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Hazer Amani: Sıla ile ilişkimiz müthiş güzel

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.