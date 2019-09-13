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SAVAŞAN İHA'LAR GÖKYÜZÜNDE KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHA TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Savaşan İHA'lar yarışmasında finale kalan takımlar, gökyüzünde kıyasıya mücadele etti.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHA
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Savaşan İHA'lar yarışmasında finale kalan takımlar, gökyüzünde kıyasıya mücadele etti.
Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen yarışmaya, Döner Kanat kategorisinde 158 başvurudan 23 takım, Sabit Kanat kategorisinde ise 345 başvurudan 22 takım finale kaldı.
Bugün 5'nci turu düzenlenen yarışmaya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, festivale yoğun ilginin olduğunu belirterek, en yüksek ödülün Savaşan İHA'lar yarışmasında verileceğini belirtti. Kacır, “19 farklı teknoloji yarışmasına 17 binden fazla takımda, 50 binden fazla genç başvurdu bu sene. Bu yarışmaların içerisinde en büyük ödülün olduğu yarışma da Savaşan İHA'lar yarışması. Ülkemiz, insansız hava aracı teknolojilerinde dünyada lider hale geldi. Tahmin ediyorum ki, bu başarı bütün bir gençliği heyecanlandırdı. Gençlerimiz ülkesinin bu başarısının bir parçası olmak istiyor. Bu başarının içerisinde kendisi de üreten ve bu başarıya katkı veren bireyler olmak istiyorlar" dedi.

“HAVACILIĞA BÜYÜK MERAKIMIZ VAR"
Kacır, "Bu yüksek katılım Türk gençliğinin teknoloji geliştirmeye, milli teknoloji hamlesine imza atmaya duyduğu ilgiyi ve özgüveni gösteriyor. Bizim aslında millet olarak havacılığa çok büyük bir merakımız var. Biz dünyada havacılıkta metal gövdeli uçakta ilk adımları atan milletlerden biriyken pek çok problemden dolayı geçmiş yıllarda bunlar akamete uğratıldı. Özellikle son yıllarda savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarıyla yeniden büyük bir özgüven kazandı ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK ÖDÜL 250 BİN TL
Etkinlik sorumlusu mekatronik mühendisi Aslan Ahmet Haykır ise, etkinlik hakkında bilgiler verdi. Ahmet Aslan Haykır yarışamda en önemli etkenin otonom olarak kilitlenme olduğunu belirterek, “Savaşan İHA'lar yarışması sabit kanat ve dönet kanat olmak üzere iki kategoride oluşuyor. Sabit kanat için 22, döner kanat için 23 takım burada yarışıyorlar. 5'nci rount oynanacak. Başlama sinyalinin ardından hava araçlarını uçuşa hazırlıyorlar. Daha sonra birbirlerini takip etmeye çalışıyorlar. Rakip takımların kendi kamera görüntülerini belirli bir alan içerisinde görüntülemeleri gerekiyor. Biz bu yarışmada tamamıyla her şeyin yazılımsal olarak otomatik olarak gerçekleşmesini istiyoruz. Otomatik olarak kalkış, takip, kilitlenme ve inişi yapmaları gerekiyor. Bu şekilde turu tamamlanmış oluyorlar. Bu şekilde 5 tur sonrasında en çok puan alan takım yarışmanın galibi olarak 250 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor" dedi.
İTÜNOM ekibinin pilotu Uçak Mühendisliği bölümü öğrencisi Enes Uçar ise, yarışın ardından heyecanını şu şekilde dile getiridi:
“Çok heyecanlı, uçak arkanıza geçiyor, sizi takip etmek istiyor, kaçmanız lazım sizin arkasından dönüp yakalamanız lazım bir denge kurmanız gerekiyor. Çok zordu uçuş şartları halen elim ayağım titriyor"
Marmara Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Ahmet Küçükişsiz de, hedefinin savunma sanayiinde çalışmak olduğun ifade etti. Küçükişsiz, “Bu işlere çok meraklıyız. Hem kendi ülkemiz için hem de bireysel gelişimimiz için bunları hevesle takip ediyoruz. İleride ülkem için de savunma sanayiinde çalışmak istiyorum. Uçaklarımız yüzde 60-70 yerli üretim denilebilir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-İHA’lar üzerinde çalışan öğrenciler ve detayları
-İHA’ların havadan görüntüleri
-Yenikapı etkinlik alanından detaylar
-Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır röportajı
-Röportajlar ve Detaylar

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