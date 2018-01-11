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Savaşçı 27. bölüm 3. fragmanı izle: Çiğdem Teğmen'den kötü haber var!

SAVAŞÇI HABERLERİ | 11.01.2018 14:14 | Son Güncelleme 4 saat önce

Savaşçı 27. bölümü heyecanla beklenirken 3. fragmanı da yayınlandı. Fox TV'de heyecanla izlenen Savaşçı, geçen hafta yılbaşına denk geldiği için yayınlanmamıştı. Operasyon sırasında yaralanan Çiğdem'in son durumu merak ediliyordu. Yeni yayınlanan fragmanda doktor, Kürşat'a Çiğdem hakkında pek iyi haberler vermiyor. İşte Savaşçı 27. bölüm 3. fragmanı...

Savaşçı 27. bölüm 3. fragmanı izle: Çiğdem Teğmen'den kötü haber var!

Savaşçı 27. bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Fox TV'de ekranlara gelen Savaşçı, Özel Kuvvetler'de yer alan Kılıç Timi'nin destansı hikayesini ekranlara getiriyor. Başrollerinde
Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un (Berk Oktay)'in yer aldığı dizinin yeni bölüm bu pazar ekrana gelecek. Geçtiğimiz pazar günü yılbaşına denk gelmesi nedeniyle yayınlanmayan Savaşçı yeni bölümde özellikle Çiğdem'in son durumu merak ediliyor. Yeni fragmanda Çiğdem'den kötü haber var! İşte Savaşçı 27. bölüm 3. fragmanı...

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

Savaşçı 27. bölüm 3. fragmanı Çiğdem Teğmen'in ağır yaralı olarak helikoptere taşındığı sahne ile başlıyor. Ardından Haydar'ın "Dua edeceğiz Bozok baba" sözüne karşılık Kağan Yüzbaşı " Ben o duayı mermi yakarak edeceğim Yörük" diye cevap veriyor. Çiğdem'in yaralanmasından en çok etkilenen Kürşat'ın sözleri ile yürekleri dağlıyor. Özellikle "Şimdi Çiğdem'de mi buz kesecek" sözleri, izleyenleri duygulandırdı. Doktor, Çiğdem'in son durumu hakkında Kürşat'a pek iyi haber vermiyor gibi görünüyor. İşte Savaşçı 27. bölüm 3. fragmanı...

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Savaşçı’da olaylar hız kesmiyor. Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır. İşte Savaşçı 27. bölüm 2. fragmanı...

Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir.

Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekler.

Savaşçı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

İşte Savaşçı 27. bölüm 1. fragmanı...

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