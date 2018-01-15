Savaşçı 28. Yeni bölüm fragmanı: Temo ölecek mi? (Son bölüm izle)

Nefes Kesen bir son bölümden sonra Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Son bölümde yaşananlardan sonra Savaşçı yeni bölüm fragmanında Alpay Kopuz'un oldukça öfkeli olduğu görülüyor. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran fragmanda en dikkat çeken kısımlar Temo'nun sahneleri oldu!
TEMO ÖLECEK Mİ?
Savaşçı son bölümde Temo Albay Kopuz ve Kılıç Timi'nin operasyonu ile yakalanmıştı. Savaşçı 28. Bölüm fragmanında Yüzbaşı Haydar'ın Temo'yu konuşturmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Temo timi uğraştıracağa benziyor. İzleyicilerin ölmesini beklediği Temo'nun akıberti ne olacak? İşte Savaşçı yeni bölümden ilk detayların yer aldığı fragman...
SAVAŞÇI 28. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ
Dizinin hayranları sosyal medyada son bölümlerde kalitenin artışına dair beğenilerini dile getiriyorlar. Nitekim Savaşı son bölüm oldukça beğenilirken 28. bölüm fragmanı da heyecanlandırdı.
Bölümün etkisini atlatmadan fragman etkisi demeeek #Savaşçı— ❇ (@Dbuyuk_fc) 14 Ocak 2018
Temo'dan hesap sorcak kişi en başta Selçuk tur. Turan ve Gülayşe nin katili bi ölmedi gitti— Berkolik ve Meliskolik (@ElifNurrx) 14 Ocak 2018
Cekeceksin pimi kimseye af yok artik— Vahit Gün (@gun_vahit) 15 Ocak 2018
SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vuruldu ve ağır yaralandı. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıydı.
Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep oldu. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirdi.
Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekledi. Savaşçı son bölümü kaçırdıysanız aşağıdaki bağlantı ile 27. bölümün tamınını izleyebilirsiniz.
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