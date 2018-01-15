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Savaşçı 28. Yeni bölüm fragmanı: Temo ölecek mi? (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ | 15.01.2018 12:55 | Son Güncelleme 6 saat önce

Savaşçı dizisi bu hafta hayranlarını fazla beklemedi ve Savaşçı son bölümün akabinde yeni bölüm fragmanını izleyicilerle paylaştı. Savaşçı 28. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Son bölümdeki gelişmelerden sonra Albay Kopuz yeni fragmanda oldukça öfkeli görülüyor. Yakalanan Temo'nun ne yapacağı merak ediliyor? İşte Savaşçı 28. bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar...

Savaşçı 28. Yeni bölüm fragmanı: Temo ölecek mi? (Son bölüm izle)

Nefes Kesen bir son bölümden sonra Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Son bölümde yaşananlardan sonra Savaşçı yeni bölüm fragmanında Alpay Kopuz'un oldukça öfkeli olduğu görülüyor. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran fragmanda en dikkat çeken kısımlar Temo'nun sahneleri oldu!

TEMO ÖLECEK Mİ?

Savaşçı son bölümde Temo Albay Kopuz ve Kılıç Timi'nin operasyonu ile yakalanmıştı. Savaşçı 28. Bölüm fragmanında Yüzbaşı Haydar'ın Temo'yu konuşturmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Temo timi uğraştıracağa benziyor. İzleyicilerin ölmesini beklediği Temo'nun akıberti ne olacak? İşte Savaşçı yeni bölümden ilk detayların yer aldığı fragman...

SAVAŞÇI 28. BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 28. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Dizinin hayranları sosyal medyada son bölümlerde kalitenin artışına dair beğenilerini dile getiriyorlar. Nitekim Savaşı son bölüm oldukça beğenilirken 28. bölüm fragmanı da heyecanlandırdı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vuruldu ve ağır yaralandı. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıydı.

Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep oldu. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirdi.

Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekledi. Savaşçı son bölümü kaçırdıysanız aşağıdaki bağlantı ile 27. bölümün tamınını izleyebilirsiniz.

Savaşçı son bölüm için tıklayınız

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