Savaşçı 28. Yeni bölüm fragmanı: Temo ölecek mi? (Son bölüm izle)

Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vuruldu ve ağır yaralandı. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıydı.

Savaşçı son bölümde Temo Albay Kopuz ve Kılıç Timi'nin operasyonu ile yakalanmıştı. Savaşçı 28. Bölüm fragmanında Yüzbaşı Haydar'ın Temo'yu konuşturmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Temo timi uğraştıracağa benziyor. İzleyicilerin ölmesini beklediği Temo'nun akıberti ne olacak? İşte Savaşçı yeni bölümden ilk detayların yer aldığı fragman...

Nefes Kesen bir son bölümden sonra Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Son bölümde yaşananlardan sonra Savaşçı yeni bölüm fragmanında Alpay Kopuz'un oldukça öfkeli olduğu görülüyor. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran fragmanda en dikkat çeken kısımlar Temo'nun sahneleri oldu!

Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep oldu. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirdi.

Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekledi. Savaşçı son bölümü kaçırdıysanız aşağıdaki bağlantı ile 27. bölümün tamınını izleyebilirsiniz.

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